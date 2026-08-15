UA / RU
rbc.ua
Последние новости
17:41 Люди
Украинский дедушка вырастил настоящего помидора-великана: его цена ошарашила сеть
16:57 Вкусно
Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста
16:03 Полезное
Не тратьте деньги на мульчу: 5 бюджетных вариантов для огорода и как правильно их использовать
15:17 Тренды
Домашний SPA без дорогого салона: как устроить вечер ухода за 200 гривен
14:36 Гороскопы
Эти женщины обречены на богатство: 5 имен, работающих как магнит для денег
13:47 Люди
Эту "Зайку" обожали все: куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу
13:03 Вкусно
Бюджетная экзотика: рецепт яблочного джема со вкусом киви с маленькой хитростью
12:22 Гороскопы
Они знают цену деньгам: какие знаки Зодиака умеют беречь каждую гривну
11:45 Полезное
Сорвет все крышки: какие банки категорически нельзя использовать для консервации
10:57 Тренды
Новая прическа без стрижки: 7 простых способов освежить образ за 10 минут
Все новости
Главная Люди Украинский дедушка вырастил настоящего помидора-великана: его цена ошарашила сеть
Люди 15 августа 2026 · 17:41

Украинский дедушка вырастил настоящего помидора-великана: его цена ошарашила сеть

Пользователи сети считают, что за такой урожай он мог бы просить гораздо больше
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Украинский дедушка вырастил настоящего помидора-великана: его цена ошарашила сеть

Украинскому дедушке удалось вырастить помидор-гигант (коллаж: Styler)

В украинских селах и на местных базарах иногда можно найти настоящие огородные рекорды. Один из таких показал блоггер mykhailohryhorets. Во время прогулки по базару он обратил внимание на огромный помидор, который пожилой продавец положил на весы.

Styler со ссылкой на видео со страницы блоггера в Instagram расскажет, сколько весил помидор-великан, за сколько его продавал хозяин и почему его цена так сильно удивила пользователей сети.

Настоящий великан

Так, Михаил снимал видео на Заболотовском рынке (Франковщина) и интересовался у продавцов ценами на разные продукты. У одного из прилавков он заметил пожилого мужчину, торговавшего собственноручно выращенными помидорами.

Среди обычных овощей на тяжестях лежал и настоящий гигант. Блогер поинтересовался, сколько стоит такой помидор. Оказалось, что вес овоща составлял 1,2 килограмма.

Однако цена оказалась значительно скромнее, чем можно было ожидать - дедушка попросил за него всего 30 гривен.

Для сравнения, обычные помидоры на украинском рынке продают килограмм томатов по цене существенно отличающейся в зависимости от сорта и места продажи. Если вычислить средний ценник, то сегодня он находится на уровне около 70 гривен за килограмм грунтового овоща.

Такая цена удивила не только блоггера, но и пользователей Сети, начавших активно обсуждать увиденные кадры.

Многие сошлись во мнении, что хозяин слишком дешево оценил собственный труд. Ведь чтобы вырастить такой крупный помидор, нужно было не только посадить растение, но и ухаживать за ним в течение всего сезона.

В комментариях люди шутили, что такой экземпляр можно было бы продать как настоящую огородную диковинку - особенно покупателю, ценящему домашние овощи и необычные сорта.

  • "30 гривен? Люди не ценят свой труд, потому что надо как-то жить",
  • "Сорт этого помидора "воловое сердце", какой он вкусный и сладкий! Я бы охотно такой купила",
  • "Так дешево за такую красивую помидору",
  • "Я бы за такую и 300 отдала, как бы дедушка сказал "300",
  • "Хочу плакать... Так хочется чтобы каждый продавал свой продукт за достойную плату, чтобы все жили в достатке делясь с миром тем, что идет от сердца",
  • "Какие они вкусные… нигде в мире нет таких вкусных помидоров как в Украинском селе".

В то же время, для самого продавца, похоже, главным было не установить рекордную цену, а просто продать урожай, выращенный на собственном огороде.

Больше не будет

Михаил также спросил мужчину, есть ли у того еще подобные большие помидоры. Но дедушка ответил, что в этом году таких гигантов уже не осталось. По его словам, этот помидор был последним подобным экземпляром с его огорода.

Напомним, как раньше Styler делился интересным и простым рецептом вкуснейших помидоров, законсервированных в собственном соку.

Теги: дідусь Люди Помидоры
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Эту "Зайку" обожали все: куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу Люди Эту "Зайку" обожали все: куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу
Бюджетная экзотика: рецепт яблочного джема со вкусом киви с маленькой хитростью
Бюджетная экзотика: рецепт яблочного джема со вкусом киви с маленькой хитростью Вкусно
Они знают цену деньгам: какие знаки Зодиака умеют беречь каждую гривну
Они знают цену деньгам: какие знаки Зодиака умеют беречь каждую гривну Гороскопы
Больше интересного
5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь 5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь Людмила Жукова · 15 августа 2026, 10:03
Эти женщины обречены на богатство: 5 имен, работающих как магнит для денег Эти женщины обречены на богатство: 5 имен, работающих как магнит для денег Людмила Жукова · 15 августа 2026, 14:36
К чему снится высота и падение: что значит такой сон К чему снится высота и падение: что значит такой сон Наталия Крижановская · 15 августа 2026, 08:21
Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста Наталия Крижановская · 15 августа 2026, 16:57