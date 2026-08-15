Украинский дедушка вырастил настоящего помидора-великана: его цена ошарашила сеть

В украинских селах и на местных базарах иногда можно найти настоящие огородные рекорды. Один из таких показал блоггер mykhailohryhorets. Во время прогулки по базару он обратил внимание на огромный помидор , который пожилой продавец положил на весы.

Styler со ссылкой на видео со страницы блоггера в Instagram расскажет, сколько весил помидор-великан, за сколько его продавал хозяин и почему его цена так сильно удивила пользователей сети.

Настоящий великан

Так, Михаил снимал видео на Заболотовском рынке (Франковщина) и интересовался у продавцов ценами на разные продукты. У одного из прилавков он заметил пожилого мужчину, торговавшего собственноручно выращенными помидорами.

Среди обычных овощей на тяжестях лежал и настоящий гигант. Блогер поинтересовался, сколько стоит такой помидор. Оказалось, что вес овоща составлял 1,2 килограмма.

Однако цена оказалась значительно скромнее, чем можно было ожидать - дедушка попросил за него всего 30 гривен.

Для сравнения, обычные помидоры на украинском рынке продают килограмм томатов по цене существенно отличающейся в зависимости от сорта и места продажи. Если вычислить средний ценник, то сегодня он находится на уровне около 70 гривен за килограмм грунтового овоща.

Такая цена удивила не только блоггера, но и пользователей Сети, начавших активно обсуждать увиденные кадры.

Многие сошлись во мнении, что хозяин слишком дешево оценил собственный труд. Ведь чтобы вырастить такой крупный помидор, нужно было не только посадить растение, но и ухаживать за ним в течение всего сезона.

В комментариях люди шутили, что такой экземпляр можно было бы продать как настоящую огородную диковинку - особенно покупателю, ценящему домашние овощи и необычные сорта.

"30 гривен? Люди не ценят свой труд, потому что надо как-то жить",

"Сорт этого помидора "воловое сердце", какой он вкусный и сладкий! Я бы охотно такой купила",

"Так дешево за такую красивую помидору",

"Я бы за такую и 300 отдала, как бы дедушка сказал "300",

"Хочу плакать... Так хочется чтобы каждый продавал свой продукт за достойную плату, чтобы все жили в достатке делясь с миром тем, что идет от сердца",

"Какие они вкусные… нигде в мире нет таких вкусных помидоров как в Украинском селе".

В то же время, для самого продавца, похоже, главным было не установить рекордную цену, а просто продать урожай, выращенный на собственном огороде.

Больше не будет

Михаил также спросил мужчину, есть ли у того еще подобные большие помидоры. Но дедушка ответил, что в этом году таких гигантов уже не осталось. По его словам, этот помидор был последним подобным экземпляром с его огорода.