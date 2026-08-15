UA / RU
rbc.ua
Последние новости
10:03 Полезное
5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь
09:18 Вкусно
Забудьте о магазинных консервах: готовим идеальные персики в сиропе дома
08:21 Гороскопы
К чему снится высота и падение: что значит такой сон
07:14 Тренды
Лосины со свитером - удобный образ на осень: стилист объяснила, как не испортить его
06:09 Гороскопы
15 августа станет особенным днем для этих знаков Зодиака: что показали карты Таро
20:07 Гороскопы
У кого будут судьбоносные встречи и сюрпризы? Любовный гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака
19:32 Тренды
Настроиться на осень: 7 лучших сериалов, которые создадут правильное настроение
18:41 Люди
Куда исчез Фрэнсис Мэтью: как сложилась жизнь потомка Романовых после "Холостяка"
18:09 Полезное
Лучшая соль для консервации: берите ее и банки не разорвет
17:11 Тренды
Эти джинсы могут визуально добавить 5 кг: стилист назвала неудачные фасоны
Все новости
Главная Полезное 5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь
Полезное 15 августа 2026 · 10:03

5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь

5 самых неприхотливых фруктовых деревьев для вашего сада
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь

Какие деревья в саду будут неприхотливы (фото: magnific)

Если вы мечтаете о собственном фруктовом саду, но нет времени на сложный уход и регулярные опрыскивания, как за яблонями, стоит обратить внимание на менее капризные культуры.

В материале Styler читайте о пяти фруктовых деревьях, которые станут настоящей находкой для начинающих.

Вишня

Это абсолютная классика, почти не требующая внимания хозяина. Вишня прекрасно переносит зимние морозы, реже страдает серьезными заболеваниями по сравнению с яблоней и обладает естественной способностью формировать аккуратную крону. Вам не придется каждую весну ломать голову над сложной обрезкой - достаточно лишь изредка удалять сухие или поврежденные ветки.

Алича

Это дерево - настоящий рекордсмен по неприхотливости. Алич легко адаптируется к любым почвам, прекрасно переносит летнюю засуху и, что самое важное, практически не интересует садовых вредителей. Даже без регулярных подкормок и химических обработок ее ветви ежегодно обильно покрываются сочными плодами.

Слива

Современные сорта слив отличаются крепким иммунитетом и очень быстрым поступлением в плодоношение. В отличие от яблонь, которые могут годами наращивать крону до первого урожая, слива начинает радовать плодами гораздо раньше. Главное требование этого дерева - базовый полив в наиболее засушливые периоды лета.

Айва

Если вы ищете дерево, которое стабильно рождает и не доставляет хлопот, посадите айву. Она обладает чрезвычайно крепким природным иммунитетом, устойчива к большинству грибковых болезней и поздно цветет, что надежно защищает будущий урожай от внезапных весенних заморозков. Кроме того, айва легко выдерживает высокие летние температуры.

Шелковица

Дерево, буквально растущее "само по себе". Шелковица не требует ни сложных подкормок, ни профилактических опрыскиваний, ни регулярной стрижки. Она формирует мощную корневую систему, которая самостоятельно находит воду и питательные вещества, стабильно снабжая вас сладким урожаем даже на достаточно бедных почвах.

Ранее Styler рассказывал, какое дело должны делать все садоводы до 10 утра.

Теги: Сад и огород Советы
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "Накладной живот": Энн Хэтэуэй и другие звезды, чьи беременности породили безумные теории заговора Люди "Накладной живот": Энн Хэтэуэй и другие звезды, чьи беременности породили безумные теории заговора
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику Люди
Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа
Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа Полезное
Больше интересного
Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться Людмила Жукова · 14 августа 2026, 14:31
Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день Катерина Собкова · 14 августа 2026, 13:27
Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом Катерина Собкова · 14 августа 2026, 12:20
Забудьте о магазинных консервах: готовим идеальные персики в сиропе дома Забудьте о магазинных консервах: готовим идеальные персики в сиропе дома Людмила Жукова · 15 августа 2026, 09:18