Это обязаны делать все садоводы до 10 утра: критически важно

Когда на улице жара , а температура достигает пиковых отметок, ваш сад нуждается в дополнительном внимании. В этот период следует отказаться от обрезки растений и сосредоточиться на одном деле.

Что нужно делать садоводам ежедневно до 10 утра, объясняет Styler со ссылкой на Daily Express.

Идеальное время для полива

Полив критически важен круглый год, но летом он становится вопросом выживания. Особенно это касается растений в горшках и контейнерах, которые пересыхают гораздо быстрее растущих в открытом грунте. По словам специалистов, существует только два безопасных периода суток, когда можно поливать сад.

Один из самых частых вопросов садоводов касается того, когда именно стоит браться за шланг или воронку. Эксперты дают четкий ответ: это раннее утро или поздний вечер.

Утро до 10:00

Это самое лучшее и самое безопасное время. До наступления полуденной жары почва успевает полностью впитать влагу. Кроме того, капли воды на листьях имеют время высохнуть, что существенно снижает риск развития грибковых заболеваний.

Вечер после 18:00

Если утром полить сад не удалось, вечер станет отличной альтернативой. Главное правило состоит в том, чтобы избегать чрезмерного намокания листьев на ночь, ведь это может спровоцировать появление плесени.

Категорически запрещено поливать сад посреди дня, когда солнце наиболее активно. Большая часть воды просто улетучится еще до того, как достигнет корневой системы.

Как часто увлажнять почву

Частота полива напрямую зависит от типа посадки и возраста растения:

Растения в контейнерах и подвесных кашпо нуждаются в ежедневном поливе, особенно если они находятся под прямыми солнечными лучами.

Новые саженцы следует поливать каждые один или два дня, пока они хорошо не укоренятся.

Взрослые растения и кустарники достаточно обильно поливать один или два раза в неделю.

Секрет успеха состоит в том, чтобы поливать реже, но очень обильно. Это стимулирует растения развивать прочную корневую систему, которая глубоко проникает в почву в поисках влаги, а не полагается только на поверхностный мокрый слой земли.

Как понять, что растение хочет пить

Ваши зеленые любимцы сами подадут сигнал о жажде. Главными признаками являются увядшие или скрученные листья, а также земля, отстающая от стенок горшка. Другие тревожные симптомы включают бледные или словно обожженные листья.

Также следует обращать внимание на цвет почвы. Сухая земля обычно выглядит более светлой и напоминает пыль, тогда как влажная почва имеет темный насыщенный цвет и легко слипается при сжатии в руке.