"Была прицепом": как поскандалили жены Остапчука и Анатолича и что говорят их мужья

Жены Владимира Остапчука и Анатолия Анатолича публично побили горшки, не обошлось и без личных деталей. Но началось все не с Екатерины и Юлы.

Styler рассказывает, почему начался скандал и как на все это реагируют сами Остапчук и Анатолич.

С чего все началось

На днях Анатолий Анатолич рассказал в интервью Wave RBC.UA, что Владимир заблокировал его в Instagram. Он также отметил, что личного конфликта между ними никогда не было.

"Не дружу... Он меня заблокировал. Я не хочу в это вдаваться, они переехали в Канаду. Всем, кто за границей, я желаю счастья. Я не думаю, что нужно их тащить сюда", - объяснил ведущий.

Жена Остапчука быстро отреагировала, она категорически не согласилась с такой версией. По ее словам, общение прекратилось совсем не из-за нее.

"Владимир Остапчук не общается с Анатоличем из-за его жены Юлы. Ведь именно Вова заблокировал Анатолича. Зачем все перекручивать?" - написала она в своем Telegram-канале.

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На этом Екатерина не остановилась, она напомнила Анатолию о его общении с Владом Ямой и "отбеливания" репутации кумы Светланы Лободы.

"Ну и фраза Анатолича о том, что всех, кто уехал, не нужно тянуть в укр. инфополе - отвратительна. Не тяни тогда свою куму Лободу, потому что за ней больше историй, чем за нами. И не езди в гости к Яме в Америку", - подчеркнула избранница Остапчука.

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Также Екатерина объяснила, почему раньше молчала о разрыве с семьей Анатолича.

"Я вообще никак никогда не комментировала то, что мы прекратили дружить. Как раз из уважения к тому, что когда-то мы были близкими и вхожими в дома друг друга", - написала Остапчук.

"Даже вместе праздновали семейные церковные праздники. Хотя и общаться мы прекратили из-за них, из-за лицемерия", - добавила она.

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"Ты всегда была прицепом Вовы"

После этого в конфликт вступила пиарщица Юла. Жена Анатолича "пришла" в комментарии под сообщением Екатерины и высказала собственное мнение по поводу скандала.

"С тобой лично никто не дружил. Ты всегда была прицепом Вовы. Мы дружили с Вовой еще две жены назад до тебя. Поэтому свою искренность засунь в одно место. А комментировать Лободу или Яму не твое себековское дело. Гуд бай, или как там на канадском", - написала Юла.

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Что ответила супруга Остапчука

Екатерина не смолчала. По ее словам, Владимир и Анатолич действительно никогда не были близкими друзьями, и именно она была инициатором их общения.

"Юла себе что-то накрутила, потому что до меня он с ними не дружил. Они были знакомы и в нормальных отношениях, но не дружили. Они не были приглашены на его свадьбу (ни одну) и т.д., никогда не были у него в гостях. Поэтому инициатором близкого общения с ними для Вовы была именно я", - подчеркнула Остапчук.

Екатерина также намекнула, что знает гораздо больше, но сознательно не выносит это на публику.

"Я не буду выносить ничего плохого. Я знаю слишком много. Это очень низко делать такое даже после ссоры. Одно дело ссориться с человеком, который тебе никем не был. Другое дело - ссориться с теми, кого считал друзьями, и людьми, которые доверяли нам что-нибудь личное", - написала жена ведущего.

"Они же рассказывали что-то, считая, что это между нами. Все останется между нами", - подчеркнула она.

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Что говорят Остапчук и Анатолич

Владимир уже публично поддержал супругу, но призвал ее не реагировать на провокации.

"Поддерживаю жену в ситуации с Анатоличем, но продолжаю считать, что не нужно обращать внимание на провоцирующих людей из прошлого. У Кати еще есть впечатление, что существует справедливость и что можно что-то доказать людям", - написал он.

Шоумена также удивляет почему о нем до сих пор говорят после переезда в 7000 километрах от Украины.

"Не даю интервью уже много лет, публикую только семью, не отвечаю на срачи и уехал в 7000 км от Украины. Все не успокаиваются. Расслабьтесь", - добавил он.

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Сам Анатолич на продолжение разгоревшегося после его интервью скандала пока не реагирует.