Что читать в 2026 году: 5 главных книг для каждого украинца

В 2026 году украинский книжный рынок поражает глубокими и актуальными новинками. Современная литература помогает не только осмыслить сложное прошлое, но найти ресурсы для восстановления страны, развития собственного дела и воспитания нового поколения.

Styler выделяет пять ключевых изданий, которые следует добавить в домашнюю библиотеку.

Оксана Забужко: "Самое длинное путешествие"

Этот эссей стал своеобразным историческим указателем. Автор мастерски анализирует предпосылки современных событий, углубляясь в европейскую историю.

Книга помогает понять подлинное место Украины на мировой арене и развенчивает многолетние мифы. Это базовое чтение для каждого, кто стремится мыслить критично.

Валерий Пекарь: "Украинские основы"

Сборник эссе ведущих украинских интеллектуалов призван пригласить широкие круги граждан к открытому диалогу об основных вопросах нашего настоящего и будущего.

На каких началах строить новую Украину, украинское государство? Каковы основы украинской политической нации, ключевые параметры нашей идентичности?

Светлана Ройз: "Практическое детствоведение"

Психологическое здоровье нации начинается с семьи. Эта книга является незаменимым помощником для родителей, стремящихся воспитать стабильное и счастливое поколение в условиях постоянных перемен.

Практические советы известной психологи помогают найти общий язык с детьми и поддержать их эмоциональное состояние.

Елена Брайченко и исследователи: "Украинское застолье"

Сохранение национальной идентичности невозможно без понимания бытовой культуры. Издание исследует традиции питания, локальные продукты и старинные методы заготовки запасов.

Это увлекательное путешествие в мир украинского кулинарного наследия, вдохновляющее возрождать забытые рецепты на современных кухнях.

Павел Вышебаба: "Только не пиши мне о войне"

Поэтический сборник, ставший настоящим феноменом. Стихи передают обнаженный нерв современности, говорят о любви, надежде и вере в победу. Это литература, которая лечит душу и объединяет украинцев общим эмоциональным опытом.