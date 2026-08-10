Что читать в 2026 году: 5 главных книг для каждого украинца

В 2026 году украинский книжный рынок поражает глубокими и актуальными новинками. Современная литература помогает не только осмыслить сложное прошлое, но найти ресурсы для восстановления страны, развития собственного дела и воспитания нового поколения.
Styler выделяет пять ключевых изданий, которые следует добавить в домашнюю библиотеку.
Оксана Забужко: "Самое длинное путешествие"
Этот эссей стал своеобразным историческим указателем. Автор мастерски анализирует предпосылки современных событий, углубляясь в европейскую историю.
Книга помогает понять подлинное место Украины на мировой арене и развенчивает многолетние мифы. Это базовое чтение для каждого, кто стремится мыслить критично.
Валерий Пекарь: "Украинские основы"
Сборник эссе ведущих украинских интеллектуалов призван пригласить широкие круги граждан к открытому диалогу об основных вопросах нашего настоящего и будущего.
На каких началах строить новую Украину, украинское государство? Каковы основы украинской политической нации, ключевые параметры нашей идентичности?
Светлана Ройз: "Практическое детствоведение"
Психологическое здоровье нации начинается с семьи. Эта книга является незаменимым помощником для родителей, стремящихся воспитать стабильное и счастливое поколение в условиях постоянных перемен.
Практические советы известной психологи помогают найти общий язык с детьми и поддержать их эмоциональное состояние.
Елена Брайченко и исследователи: "Украинское застолье"
Сохранение национальной идентичности невозможно без понимания бытовой культуры. Издание исследует традиции питания, локальные продукты и старинные методы заготовки запасов.
Это увлекательное путешествие в мир украинского кулинарного наследия, вдохновляющее возрождать забытые рецепты на современных кухнях.
Павел Вышебаба: "Только не пиши мне о войне"
Поэтический сборник, ставший настоящим феноменом. Стихи передают обнаженный нерв современности, говорят о любви, надежде и вере в победу. Это литература, которая лечит душу и объединяет украинцев общим эмоциональным опытом.
Кстати, Styler советовал посмотреть 8 жутких сериалов, которые надолго засядут в памяти.