UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:41 Гороскопы
Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет
17:34 Полезное
Известный садовник раскрыл хитрый прием с забором: ваш двор будет казаться больше
16:36 Вкусно
Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф"
15:55 Полезное
Сода ваш враг: 5 вещей в доме, которые категорически нельзя чистить этим популярным средством
15:15 Гороскопы
Приснилось, что выпадают волосы: сонники объясняют, к чему это
14:34 Вкусно
Барби-паста за 15 минут: яркий ужин, который выглядит как ресторанное блюдо
13:14 Полезное
Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто, которые реально работают
12:06 Гороскопы
Судьба на их стороне: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых всегда есть деньги
10:41 Вкусно
Вместо обычной "Шубы": этот салат со свеклой и крабовыми палочками станет вашим фирменным
09:33 Тренды
Какую прическу сделать под кепку: стилист назвала самые удобные варианты на жару
Все новости
Главная Гороскопы Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет
Гороскопы 09 августа 2026 · 18:41

Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет

Ищите свой знак среди счастливчиков, которых назвала астролог
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler Катерина Соловьева Катерина Соловьева Эксперт Астролог
Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет

Гороскоп на август (фото: Magnific)

11 августа Марс переходит в знак Рака, где будет оставаться до 28 сентября 2026 года. Для одних знаков Зодиака этот период может оказаться благоприятным, а другим следует быть внимательнее.

О том, кому следует ожидать положительного влияния Марса и какие сферы могут затронуть перемены, эксклюзивно для Styler рассказала астролог Катерина Соловьева.

Что изменится уже 11 августа

Как пояснила Соловьева, 11 августа Марс осуществляет ингрессию к знаку Рака. В астрологии эта планета связана с активностью, физической силой, смелостью, решительностью, энтузиазмом, страстью и волей.

Также в сферы ее ответственности астролог относит бизнес, оружие, конфликты и стремление побеждать.

Рак считается одним из самых неблагоприятных положений для красной планеты. В этом знаке Марс будет находиться более полутора месяцев - до 28 сентября 2026 года.

Соловьева советует проверить, в каком секторе личного радикса будет проходить этот транзит. Именно в соответствующей сфере жизни, по ее словам, может измениться характер происходящих сейчас процессов.

Каким знакам Марс готовит сюрпризы

Положительное влияние Марса в период с 11 августа по 28 сентября, по прогнозу астролога, могут ощутить представители четырех знаков Зодиака:

  • Телец
  • Дева
  • Скорпион
  • Рыбы.

Особенно благоприятным это время может стать для представителей этих знаков, деятельность которых связана с предпринимательством, руководящими должностями и хирургиейю

Также Соловьева выделяет профессии, нуждающиеся в оправданном риске. Речь идет, в частности, о каскадерах, охранниках и так далее.

Кому стоит быть внимательнее

В то же время внимательными к действию Марса в Раке в этот период астролог советует быть представителям еще четырех знаков. Это:

  • Овен
  • Рак
  • Весы
  • Козерог.

Марс будет оставаться в Раке до 28 сентября, поэтому этот период охватит значительную часть августа и почти весь первый месяц осени.

Какие сферы могут затронуть изменения

По прогнозу Соловьевой, в этот период возможны изменения в ситуациях, связанных с новыми проектами, открытием бизнеса и регистрацией компаний.

Также в список входят хирургические операции, покупка автомобиля, бытовой техники, оборудования и инструментов, ремонт техники и техническое обслуживание автомобиля. Отдельно астролог называет большие физические нагрузки, начало занятий новыми видами спорта или тренировок, сверхурочную работу.

В период пребывания Марса в Раке Соловьева также рекомендует уделить внимание здоровью.

Ранее Styler рассказывал, какие знаки Зодиака влюбляются не в тех и ошибаются в отношениях.

Теги: Марс Гороскоп Астрология
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Быстрый психологический тест: выбирай предмет на фото и раскрой свой настоящий характер Тренды Быстрый психологический тест: выбирай предмет на фото и раскрой свой настоящий характер
И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо
И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо Вкусно
Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи"
Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи" Люди
Больше интересного
Какую прическу сделать под кепку: стилист назвала самые удобные варианты на жару Какую прическу сделать под кепку: стилист назвала самые удобные варианты на жару Катерина Собкова · 09 августа 2026, 09:33
Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто, которые реально работают Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто, которые реально работают Наталия Крижановская · 09 августа 2026, 13:14
Судьба на их стороне: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых всегда есть деньги Судьба на их стороне: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых всегда есть деньги Катерина Собкова · 09 августа 2026, 12:06
Известный садовник раскрыл хитрый прием с забором: ваш двор будет казаться больше Известный садовник раскрыл хитрый прием с забором: ваш двор будет казаться больше Наталия Крижановская · 09 августа 2026, 17:34