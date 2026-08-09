Барби-паста за 15 минут: яркий ужин, который выглядит как ресторанное блюдо

Нежно-розовый цвет, кремовая текстура и простые ингредиенты - это новый кулинарный тренд, активно набирающий популярность в сети. Барби-паста не только эффектно выглядит, но и обладает насыщенным вкусом благодаря свекле и нескольким выразительным акцентам.
Styler со ссылкой на видео в Instаgram блогерши под ником "thefoodhub.by_ilona" рассказывает, как легко приготовить это красивое блюдо дома из доступных ингредиентов.
Почему все готовят барби-пасту
Рецепты розовых блюд в последнее время буквально заполонили TikTok и Instagram. Один из самых популярных трендов - именно барби-паста. Ее главная особенность - нежный кремовый соус на основе свеклы, который окрашивает пасту в яркий розовый цвет без искусственных красителей.
Несмотря на эффектный вид, рецепт очень простой. Все ингредиенты для соуса нужно только взбить в блендере, а готовый соус смешать с только что сваренной пастой.
Какие ингредиенты понадобятся
Для одной порции:
- паста
- 1 вареная или запеченная свекла
- горсть кешью
- 1 ст. л. крем-сыра
- горсть тертого пармезана
- 1 ст. л. оливкового масла extra virgin
- 1/2 ч. л. чесночного порошка
- соль и черный перец по вкусу.
Для подачи
- фета
- цедра лимона
- свежие листья базилика
- свежемолотый черный перец.
Как приготовить барби-пасту
Сначала отварите пасту в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте в соответствии с инструкцией на упаковке. Воду после варки не выливайте - она пригодится для соуса.
Пока варится паста, приготовьте основу для соуса. В чашу блендера положите свеклу, кешью, крем-сыр, пармезан, оливковое масло, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте несколько ложек горячей воды из кастрюли и взбейте все до гладкой кремовой консистенции.
Если соус кажется слишком густым, влейте немного воды от пасты. Именно она поможет сделать текстуру нежной и шелковистой.
Готовую пасту верните в кастрюлю, влейте свекольный соус и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл каждую макаронину.
Как красиво подать блюдо
Разложите пасту в тарелки и добавьте финальные штрихи. Посыпьте ее раскрошенной фетой, тертой цедрой лимона, украсьте свежим базиликом и добавьте немного свежемолотого черного перца.
Именно эти ингредиенты создают контраст вкусов: солоноватая фета, ароматный базилик и легкая цитрусовая кислинка прекрасно сочетаются со сладковатой свеклой.
Несколько лайфхаков, чтобы паста получилась идеальной
- Используйте запеченную свеклу - ее вкус более насыщенный и сладкий.
- Кешью можно предварительно замочить на 20-30 минут - тогда соус станет еще более нежным.
- Не промывайте пасту после варки, чтобы соус лучше к ней прилипал.
- Если хотите больше белка, добавьте обжаренную курицу, креветки или кусочки запеченного тофу.
- Для еще более яркого вкуса перед подачей сбрызните блюдо несколькими каплями лимонного сока.
В результате вы получите не только эффектное блюдо, которое выглядит так, будто его подали в модном ресторане, но и очень нежную кремовую пасту, которую легко приготовить из обычных продуктов. Именно поэтому барби-паста стала одним из обсуждаемых кулинарных трендов этим летом.
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