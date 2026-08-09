Таро-гороскоп на 9 августа: каким знакам Зодиака ждать удачи, а каким - проверок

Астрологи дали прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на воскресенье, 9 августа. Для кого-то этот день станет удачным моментом для новых начинаний, а кому-то они советуют не спешить с решениями и внимательнее присмотреться к знакам судьбы.

Styler рассказывает, чего ждать и кому больше всего повезет.

Овен

Карта Таро: Император

Этот день потребует от вас уверенности и холодного ума. Император советует не сомневаться в собственных решениях - сегодня именно ваша решимость поможет получить желаемый результат.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Вас ждет день, когда можно насладиться плодами своего труда. Карта обещает приятные новости, связанные с деньгами или личными достижениями, если не будете спешить с новыми рисками.

Близнецы

Карта Таро: Маг

У вас будет шанс убедить, вдохновить или обрести неожиданное решение. Маг напоминает: сегодня ваши слова обладают особой силой, поэтому используйте ее мудро.

Рак

Карта Таро: Луна

Не торопитесь доверять первому впечатлению. Луна предупреждает, что некоторые события могут выглядеть совсем не так, как на самом деле, поэтому лучше слушать интуицию.

Лев

Карта Таро: Солнце

Одна из самых счастливых карт принесет хорошее настроение, вдохновение и маленькие победы. Если давно ждали подходящего момента проявить себя, он наконец-то наступил.

Дева

Карта Таро: Справедливость

Сегодня важно быть честными, прежде всего, с собой. Карта рекомендует не избегать ответственности и воспринимать решения, делая упор на факты, а не на эмоции.

Весы

Карта Таро: Колесо Фортуны

День может приготовить неожиданный поворот, который сперва удивит, а потом порадует. Колесо Фортуны подсказывает не сопротивляться изменениям - они могут открыть новые возможности.

Скорпион

Карта Таро: Верховная Жрица

Не все ответы следует искать в других людях. Верховная Жрица советует прислушиваться к собственным ощущениям - сегодня именно интуиция станет вашим главным союзником.

Стрелец

Карта Таро: Туз Жезлов

Перед вами откроются интересные перспективы или появится идея, которую давно стоило реализовать. Не откладывайте первый шаг - удача будет на стороне тех, кто действует.

Козерог

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Сегодня успех придет из-за внимательности и настойчивости. Карта советует не искать легкие пути - именно маленькие, но последовательные действия принесут наилучший результат.

Водолей

Карта Таро: Звезда

Звезда дарит надежду и ощущение, что все складывается именно так, как нужно. Если в последнее время ничего не получалось, этот день поможет увидеть свет в конце тоннеля.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Кубков

Этот день будет способствовать откровенным разговорам, новым знакомствам и укреплению важных отношений. Карта советует не закрываться от людей - одна встреча или разговор может оказаться очень важной.