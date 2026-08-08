7 романтических комедий "нулевых", которые хочется пересматривать снова и снова

Ромкомы "нулевых" это отдельный вид кинематографических сокровищ. Здесь герои случайно влюбляются, попадают в нелепые ситуации, ссорятся, мирятся и почти всегда оставляют после себя хорошее настроение.
Styler собрал 7 романтических комедий 2000-х, которые и сегодня отлично подходят для легкого вечернего просмотра.
"Замерзшая из Майами" (New in Town)
Успешная Люси привыкла к Майами и жизнь по собственным правилам, но работа приводит ее в маленький заснеженный городок в Миннесоте. Сначала она мечтает только как можно быстрее выполнить задание и вернуться домой, однако местные жители и знакомство с Тедом постепенно меняют ее планы.
Очень уютная комедия о том, как иногда совсем неожиданное место может стать своим.
"Любовь и другие неприятности" (Failure to Launch)
Триппу уже через тридцать, но из родительского дома он уезжать не собирается. Уставшие от такого соседства родители нанимают женщину, которая должна влюбить в себя сына и незаметно подтолкнуть его к самостоятельности.
Конечно, продуманный план начинает разваливаться именно тогда, когда между героями возникают не запланированные, а вполне подлинные чувства.
"Приключения в Вегасе" (What Happens in Vegas)
Случайное знакомство Джой и Джека в Лас-Вегасе заканчивается безумным вечером, после которого они просыпаются замужем. Быстро расстаться не получается из-за большого выигрыша, на который претендуют оба, поэтому героям приходится определенное время изображать настоящих супругов.
Вместо семейной идиллии начинается веселая война, в которой каждый пытается первым довести другого в бегство.
"Что-то и отдашь" (Something's Gotta Give)
Убежденный холостяк Гарри встречается исключительно с молодыми женщинами и не планирует менять привычки. Но из-за проблем со здоровьем он вынужден провести некоторое время рядом с Эрикой - матерью своей молодой любимой, успешной драматургиней и женщиной, которая сначала ужасно его раздражает.
Именно из этой неприязни вырастает одна из самых теплых историй о любви, которая может застать неожиданно в любом возрасте.
"Ходят слухи" (Rumor Has It...)
Сара приезжает на свадьбу сестры и узнает семейную тайну: история ее матери и бабушки могла быть связана со знаменитым "Выпускником". Она решает докопаться до правды и находит мужчину, знавшего обеих женщин гораздо ближе, чем ей хотелось бы.
Обычное семейное расследование быстро превращается в романтическую неразбериху, которая заставляет Сару разобраться уже в собственных чувствах.
Лицензия на свадьбу (License to Wed)
Бен и Сейди готовятся к свадьбе, но перед церемонией должны пройти необычный курс подготовки к браку от преподобного Фрэнка. Его задачи оказываются настолько странными и изнурительными, что вместо романтического ожидания свадьбы пара начинает постоянно ссориться.
И теперь им придется выяснить, действительно ли они готовы прожить вместе не только красивый день свадьбы, но всю жизнь.
"Как все запутано" (It's Complicated)
У Джейн есть взрослые дети, любимое дело и давно завершенный брак, но одна встреча с бывшим мужем неожиданно возвращает между ними романтику. Есть маленькая проблема: он уже женат, а сама Джейн параллельно начинает сближаться с привлекательным архитектором Адамом.
Выходит забавный любовный треугольник и очень теплая история о том, что личная жизнь может внезапно перевернуться вверх дном в любом возрасте.
Напомним, как раньше Styler делился подборкой интересных лент жутких лент, после которых крайне тяжело заснуть до самого утра.