Растет "из воздуха" и "высасывает" жизнь из растений: что такое повилика и почему ее так трудно побороть

На первый взгляд это удивительное растение может показаться обычным сорняком. Но повилика имеет совсем другую природу: она цепляется за растения-хозяева и питается за их счет. Именно с такой неожиданной проблемой столкнулась и блогерша Вера Гринишина.

Styler со ссылкой на ее Instagram расскажет подробнее об этом необычном растении и радикальных методах борьбы с ним.

Блогерша показала странное растение

Так, Гринишина опубликовала на своей странице новое видео, в котором сообщила, что заметила на своей клумбе нечто очень необычное.

Тонкие побеги буквально оплели весь базилик на одной из ее грядок и выглядели так, словно выросли просто из воздуха. Блогерша не стала угадывать, что это за странная "зараза", и обратилась за помощью к своим подписчикам.

Ответы быстро прояснили ситуацию: оказалось, что на клумбе поселился повитик - растение-паразит, которое не живет самостоятельно, а использует другие растения как источник воды и питательных веществ.

Но больше Гринишину, похоже, испугали не сами объяснения, а советы относительно того, что делать дальше. Подписчики предупредили, что с таким растением лучше не экспериментировать: его нужно как можно быстрее удалить и сжечь, а зараженное растение - в случае сильного поражения - также придется убрать.

Повилика действительно "высасывает" жизнь из растений?

Повилика (повитиця) - растение-паразит с тонкими желтоватыми, оранжевыми или красноватыми стеблями. Она обвивает растение-хозяина и с помощью специальных органов проникает в его ткани, получая воду и питательные вещества.

Особенность этой "заразы" в том, что она может очень быстро разрастаться. Одно растение способно опутать "хозяина" целой сетью побегов, ослабляя его и мешая нормальному росту.

Особенно опасно оставлять паразита на клумбе до появления семян. Воздух способен размножаться семенами, которые могут храниться в почве в течение длительного времени. Поэтому специалисты советуют не ждать, пока проблема исчезнет сама, а удалять паразита как можно раньше и сжигать его. Менее кардинальные методы борьбы в этом случае недействительны.

Именно так и пришлось сделать Вере Гринишиной. После того как подписчики рассказали ей об опасности повитухи, блоггерша записала еще одно видео - на этот раз уже с результатом борьбы.

Ей пришлось вырвать весь базилик , на котором поселилось это растение-паразит. Так обычная находка на клумбе окончилась полным удалением зараженного растения.

"Очень спасибо всем, кто написал и предупредил, я никогда раньше не сталкивалась с таким паразитом и не знала, насколько это серьезно", - написала она.