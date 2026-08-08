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Вкусно 08 августа 2026 · 16:27

Кукуруза на зиму без лишних хлопот: простой рецепт кочанов со вкусом лета

Всего час вашего времени и летний вкус будет радовать вас в холодное время года
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Кукуруза на зиму без лишних хлопот: простой рецепт кочанов со вкусом лета

Кукуруза в початках на зиму (коллаж: Styler)

Если летом вы купили много молодой кукурузы, не торопитесь съедать ее сразу. Есть простой домашний способ заготовить кочаны на холодное время года - понадобятся только соль, сахар, уксус и вода.

Styler рассказывает, как приготовить сладкую кукурузу на зиму по простому домашнему рецепту.

Что нужно для заготовки

На 3-литровую банку подготовьте:

  • несколько молодых кочанов кукурузы (в зависимости от размера),
  • 1 ст. л. соли,
  • 100 г сахара,
  • 3 ст. л. 9% уксуса,
  • воду.

Для этого рецепта лучше брать именно молодую сахарную кукурузу. Кочаны должны быть свежими, без испорченных зерен. Если они небольшие, оставляйте их целыми - так заготовка будет выглядеть особенно аппетитно.

Как приготовить кукурузу на зиму

Сначала нужно очистить кочаны от листьев и кукурузных "усиков", хорошо промыть их под проточной водой.

В чистую 3-литровую банку насыпьте 1 столовую ложку соли и 100 г сахара. Затем плотно сложите внутрь подготовленные кочаны.

Залейте банку водой. Можно использовать переваренную и охлажденную воду.

Банку прикройте крышкой и поставьте в кастрюлю для стерилизации. Вода в кастрюле должна доходить примерно до плечиков банки.

После закипания воды стерилизуйте заготовку около 1 часа.

После этого осторожно достаньте банку, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и закатайте сразу стерильной крышкой.

Переверните банку вверх дном, плотно накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Какой получается кукуруза зимой

По этому рецепту кукуруза получается не просто соленой, а сладковатой и легкой кислинкой. Именно поэтому она хорошо подходит как отдельная закуска, гарнир или дополнение к праздничному столу.

Кукуруза на зиму без лишних хлопот: простой рецепт кочанов со вкусом летаВкусный рецепт кукурузы на зиму (фото: magnific.com)

Styler рекомендует не брать большие перезрелые початки, ведь могут получиться жесткими, а зерна - менее сочными. Самая вкусная заготовка получается из той кукурузы, которую летом хочется съесть сразу после варки.

Напомним, как раньше Styler делился интересным пикантным соусом из смородины – этот вкус подойдёт даже к мясу.

Теги: закрутки на зиму Рецепты консервация
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