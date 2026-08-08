Кукуруза на зиму без лишних хлопот: простой рецепт кочанов со вкусом лета

Если летом вы купили много молодой кукурузы, не торопитесь съедать ее сразу. Есть простой домашний способ заготовить кочаны на холодное время года - понадобятся только соль, сахар, уксус и вода.
Styler рассказывает, как приготовить сладкую кукурузу на зиму по простому домашнему рецепту.
Что нужно для заготовки
На 3-литровую банку подготовьте:
- несколько молодых кочанов кукурузы (в зависимости от размера),
- 1 ст. л. соли,
- 100 г сахара,
- 3 ст. л. 9% уксуса,
- воду.
Для этого рецепта лучше брать именно молодую сахарную кукурузу. Кочаны должны быть свежими, без испорченных зерен. Если они небольшие, оставляйте их целыми - так заготовка будет выглядеть особенно аппетитно.
Как приготовить кукурузу на зиму
Сначала нужно очистить кочаны от листьев и кукурузных "усиков", хорошо промыть их под проточной водой.
В чистую 3-литровую банку насыпьте 1 столовую ложку соли и 100 г сахара. Затем плотно сложите внутрь подготовленные кочаны.
Залейте банку водой. Можно использовать переваренную и охлажденную воду.
Банку прикройте крышкой и поставьте в кастрюлю для стерилизации. Вода в кастрюле должна доходить примерно до плечиков банки.
После закипания воды стерилизуйте заготовку около 1 часа.
После этого осторожно достаньте банку, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и закатайте сразу стерильной крышкой.
Переверните банку вверх дном, плотно накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Какой получается кукуруза зимой
По этому рецепту кукуруза получается не просто соленой, а сладковатой и легкой кислинкой. Именно поэтому она хорошо подходит как отдельная закуска, гарнир или дополнение к праздничному столу.
Вкусный рецепт кукурузы на зиму (фото: magnific.com)
Styler рекомендует не брать большие перезрелые початки, ведь могут получиться жесткими, а зерна - менее сочными. Самая вкусная заготовка получается из той кукурузы, которую летом хочется съесть сразу после варки.
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