UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:39 Вкусно
И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо
12:55 Люди
Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи"
12:01 Гороскопы
От страсти до разочарования: эти знаки Зодиака чаще всего влюбляются не в тех
11:34 Тренды
Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучно
10:52 Люди
Свекровь вас не любит? 10 фраз, которые выведут ее на чистую воду
10:11 Полезное
Мы годами делаем это неправильно: 10 неочевидных вещей, которым точно не место на подоконнике
09:32 Вкусно
Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома: 5 простых идей от шеф-повара
08:38 Тренды
Только самые внимательные найдут все 7 отличий в этой головоломке: есть всего 60 секунд
06:07 Гороскопы
Таро-гороскоп на 8 августа: кому карты обещают успех, перемены и новые шансы
19:51 Гороскопы
Финансовая удача уже близко: эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть до конца года
Все новости
Главная Вкусно И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо
Вкусно 08 августа 2026 · 13:39

И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо

Как превратить красную смородину в невероятный соус в зиму
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо

Как приготовить вкусный соус из смородины (коллаж Styler)

Сезон красной смородины открыт, и это лучшее время для кулинарных экспериментов. Если вы до сих пор использовали эту ягоду только для компотов и варенья, пора изменить подход к заготовкам.

Styler предлагает приготовить невероятно вкусный пикантный соус, который станет великолепной альтернативой кетчупу, рецепт которого опубликован в Instagram на странице bude_smachno_razom.

Пропорции для идеального баланса вкуса

Для приготовления базовой порции соуса понадобятся простые и доступные ингредиенты. Основой станет один килограмм спелой красной смородины. Чтобы сбалансировать природную кислотность ягод, подготовьте 200–250 г сахара и одну чайную ложку соли.

Пикантность блюду обеспечат от трех до пяти зубчиков свежего чеснока, а за богатый аромат будут отвечать специи. Вам понадобится по половине чайной ложки молотого кориандра, хмели-сунели и сушеного имбиря.

Если вы предпочитаете более густую консистенцию, дополнительно возьмите две чайные ложки кукурузного крахмала и несколько ложек воды.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала нужно тщательно перебрать и промыть ягоды под проточной водой. Переложите их в глубокую кастрюлю, добавьте 100 миллилитров воды и прогрейте на среднем огне, пока смородина не станет мягкой.

После этого массу нужно тщательно перетереть через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек и жесткой кожуры, получив нежное ягодное пюре.

Верните очищенное пюре на плиту, добавьте сахар, соль и все подготовленные сухие специи. Соус нужно уваривать на небольшом огне в течение 20–30 минут, периодически помешивая.

За пять минут до готовности добавьте мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок. На этом этапе можно ввести разведенный в холодной воде крахмал для сгущения.

Готовый горячий соус остается только разлить в предварительно стерилизованные банки и герметично закрыть крышками для длительного хранения.

Не так давно Styler делился рецептом трендовой кукурузы, которую сейчас просит вся семья.

Теги: соусы Рецепты
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома: 5 простых идей от шеф-повара Вкусно Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома: 5 простых идей от шеф-повара
Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучно
Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучно Тренды
От страсти до разочарования: эти знаки Зодиака чаще всего влюбляются не в тех
От страсти до разочарования: эти знаки Зодиака чаще всего влюбляются не в тех Гороскопы
Больше интересного
Как быстро подготовить банки для консервации: легкие проверенные методы, которые сэкономят ваше время Как быстро подготовить банки для консервации: легкие проверенные методы, которые сэкономят ваше время Наталия Крижановская · 07 августа 2026, 14:36
Мы годами делаем это неправильно: 10 неочевидных вещей, которым точно не место на подоконнике Мы годами делаем это неправильно: 10 неочевидных вещей, которым точно не место на подоконнике Наталия Крижановская · 08 августа 2026, 10:11
С ними не уснешь до утра: 8 жутких сериалов, которые надолго засядут в памяти С ними не уснешь до утра: 8 жутких сериалов, которые надолго засядут в памяти Наталия Крижановская · 07 августа 2026, 18:09
Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи" Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи" Наталия Крижановская · 08 августа 2026, 12:55