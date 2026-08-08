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Смачно 08 серпня 2026 · 13:39

І кетчуп не потрібен: пікантний соус із порічок, який ідеально доповнить м'ясо

Як перетворити червону порічку на неймовірний соус на зиму
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
І кетчуп не потрібен: пікантний соус із порічок, який ідеально доповнить м'ясо

Як приготувати смачний соус із порічок (колаж Styler)

Сезон червоної порічки відкрито, і це найкращий час для кулінарних експериментів. Якщо ви досі використовували цю ягоду лише для компотів та варення, настав час змінити підхід до заготівель.

Styler пропонує приготувати неймовірно смачний пікантний соус, який стане чудовою альтернативою кетчупу, рецепт якого опублікували в Instagram на сторінці bude_smachno_razom.

Пропорції для ідеального балансу смаку

Для приготування базової порції соусу знадобляться прості та доступні інгредієнти. Основою стане один кілограм стиглої червоної порічки. Щоб збалансувати природну кислотність ягід, підготуйте 200–250 грамів цукру та одну чайну ложку солі.

Пікантність страві забезпечать від трьох до п'яти зубчиків свіжого часнику, а за багатий аромат відповідатимуть спеції. Вам знадобиться по половині чайної ложки меленого коріандру, хмелі-сунелі та сушеного імбиру.

Якщо ви віддаєте перевагу більш густій консистенції, додатково візьміть дві чайні ложки кукурудзяного крохмалю та кілька ложок води.

Покроковий процес приготування

Спочатку необхідно ретельно перебрати та промити ягоди під проточною водою. Перекладіть їх у глибоку каструлю, додайте 100 мілілітрів води та прогрівайте на середньому вогні, поки порічка не стане повністю м'якою.

Після цього масу потрібно ретельно перетерти через дрібне сито, щоб позбутися кісточок і жорсткої шкірки, отримавши ніжне ягідне пюре.

Поверніть очищене пюре на плиту, додайте цукор, сіль та всі підготовлені сухі спеції. Соус потрібно уварювати на невеликому вогні протягом 20–30 хвилин, періодично помішуючи.

За п'ять хвилин до готовності додайте дрібно нарізаний або пропущений через прес часник. На цьому етапі можна ввести розведений у холодній воді крохмаль для згущення.

Готовий гарячий соус залишається лише розлити у заздалегідь стерилізовані банки та герметично закрити кришками для тривалого зберігання.

Нещодавно Styler ділився рецептом трендової кукурудзи, яку тепер просить вся родина.

Теги: соусы Рецепти
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