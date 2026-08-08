Вампіри, в яких закохувалися мільйони: як сьогодні змінилися Енджел та Спайк із "Баффі"

Колись вони були двома найвідомішими вампірами на телебаченні та підкорювали серця мільйонів глядачів . Сьогодні ж Девід Бореаназ і Джеймс Марстерс мають зовсім інший вигляд, але продовжують активно працювати в кіно, на телебаченні та інших проєктах.

Styler розповідає, як змінилися актори, які зіграли культових вампірів у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", та чим вони займаються зараз.

Енджел і Баффі: кохання, якому не судилося тривати

Коли Енджел уперше з'явився в серіалі, він одразу відрізнявся від інших вампірів, адже мав душу, пам'ятав усі свої злочини та намагався спокутувати минуле.

Між ним і Баффі поступово виникли почуття. Їхня історія стала однією з головних любовних ліній серіалу - складною, драматичною та приреченою на проблеми.

Енджел та Баффі (скриншот)

Найбільший поворот стався після того, як Енджел утратив душу. Він знову перетворився на безжального вампіра "Ангелуса" і став одним із головних ворогів Баффі. Для героїні це було особливо боляче, адже ще недавно вона кохала людину, яка тепер намагалася її знищити.

Через це Баффі довелося зупинити Енджела. Їхня історія на цьому не закінчилася, але повноцінно бути разом вони вже не могли. Пізніше Енджел отримав власний серіал - "Енджел", де його персонаж продовжив боротьбу зі злом і спроби спокутувати минуле.

Енджел у серіалі "Баффі-винищувачка вампірів" (фото)

Саме ця роль зробила Девіда Бореаназа справжньою зіркою. Після "Баффі" він зіграв агента ФБР Сілі Бута в серіалі "Кістки", а пізніше - Джейсона Гейза в "Команді SEAL".

Сьогодні Девід Бореаназ уже зовсім не схожий на того загадкового вампіра Енджела, якого глядачі запам'ятали за "Баффі".

Девід Бореаназ (фото: instagram.com/imdboreanaz)

За роки кар'єри актор змінився, але й досі залишається привабливим і доволі впізнаваним для шанувальників культового серіалу.

Спайк: від ворога Баффі до її коханого

Історія Спайка в "Баффі" виявилася не менш цікавою. Спочатку він був звичайним лиходієм - вампіром, який прибув до Саннідейла, щоб убити Баффі.

Але глядачі настільки полюбили персонажа, що сценаристи поступово змінили його роль. Спайк перестав бути просто ворогом і став одним із головних героїв серіалу.

Спайк - вампір, якого покохала Баффі (колаж: Styler)

Особливо несподіваним виявився його зв'язок із Баффі. Спочатку Спайк був одержимий нею, а згодом між ними виникли справжні почуття. Їхні стосунки були зовсім не такими романтичними, як історія Баффі та Енджела: вони постійно сварилися, конфліктували та намагалися зрозуміти, що насправді відчувають одне до одного.

Джеймс Марстерс у ролі Спайка (скриншот)

Зрештою Спайк вирішив повернути собі душу. Це стало одним із найважливіших моментів його історії: колишній лиходій сам захотів стати кращим і довести Баффі, що здатен на справжню самопожертву.

У фіналі "Баффі" Спайк загинув. Він використав силу містичного амулета, щоб знищити головне зло та врятувати світ. Баффі до останнього залишалася поруч із ним, а їхня остання розмова стала однією з найемоційніших сцен фіналу.

Однак для його персонажа це був не зовсім кінець. Спайк все ж з'явився у фінальному сезоні "Енджела", де його історія отримала продовження.

Для Джеймса Марстерса Спайк став роллю, яка визначила всю його подальшу кар'єру. Після "Баффі" він зіграв Брейніака в "Таємницях Смолвіля", з'являвся в "Торчвуді" та інших серіалах, працював у театрі.

Як виглядає Джеймс Мастерс сьогодні (фото: instagram.com/jamesmarstersof)

Крім того, Мастерс є вокалістом гурту "Ghost of the Robot", а його спів глядачі могли почути ще в самому серіалі - зокрема у знаменитому музичному епізоді "Баффі".

Актор також озвучує персонажів і записує аудіокниги. А 2023 року знову повернувся до образу Спайка в аудіосеріалі "Slayers: A Buffyverse Story".

Минуло багато років, але Енджел і Спайк залишаються двома найпам'ятнішими персонажами "Баффі". Один був першим великим коханням головної героїні, другий починав як її ворог, а завершив історію справжнім героєм.