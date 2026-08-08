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Гороскопи 08 серпня 2026 · 06:07

Таро-гороскоп на 8 серпня: кому карти обіцяють успіх, зміни та нові шанси

Комусь варто діяти сміливіше, а комусь - довіритися інтуїції
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 8 серпня: кому карти обіцяють успіх, зміни та нові шанси

Гороскоп за картами Таро на 8 серпня (фото: Magnific)

Астрологи склали прогноз на 8 серпня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Вони підказують, на що варто звернути увагу цього дня та які сфери життя можуть стати головними.

Styler розповідає, яку карту отримав кожен знак Зодіаку та що вона символізує.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ця карта символізує зміни та несподівані повороти. 8 серпня Овнам варто бути відкритими до нових шансів - день може принести можливість, яку ви давно чекали.

Телець

Карта Таро: Імператриця

Карта говорить про комфорт, творчість і турботу про себе. Тельцям варто приділити увагу власним бажанням і не боятися насолоджуватися результатами своєї праці.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Ця карта нагадує про силу думок і вміння впливати на ситуацію. Близнюки можуть отримати хороші результати, якщо проявлять ініціативу та не відкладатимуть важливі справи.

Рак

Карта Таро: Зірка

Карта обіцяє натхнення та віру у краще. Ракам варто прислухатися до інтуїції - вона може підказати правильний напрямок у важливій справі.

Лев

Карта Таро: Сонце

Одна з найпозитивніших карт Таро символізує успіх, радість і впевненість. Левам 8 серпня варто дозволити собі бути в центрі уваги та показати свої сильні сторони.

Діва

Карта Таро: Верховна Жриця

Карта закликає не поспішати з висновками та більше довіряти внутрішньому голосу. Дівам може відкритися важлива деталь, яку раніше вони не помічали.

Терези

Карта Таро: Закохані

Ця карта пов’язана з вибором і стосунками. Терезам день може принести важливу розмову або ситуацію, де доведеться визначитися зі своїми справжніми бажаннями.

Скорпіон

Карта Таро: Сила

Карта говорить про витримку, внутрішню енергію та контроль над емоціями. Скорпіонам варто діяти спокійно - саме це допоможе досягти бажаного.

Стрілець

Карта Таро: Світ

Ця карта символізує завершення важливого етапу та нові можливості. Стрільці можуть відчути, що наблизилися до результату, заради якого довго працювали.

Козоріг

Карта Таро: Колісниця

Карта вказує на рух уперед і перемогу завдяки наполегливості. Козорогам варто сміливо брати ініціативу у свої руки та не сумніватися у власних силах.

Водолій

Карта Таро: Дурень

Карта нового початку та несподіваних ідей. Водоліям може випасти шанс спробувати щось незвичне - головне, не боятися вийти за межі звичного.

Риби

Карта Таро: Місяць

Ця карта пов’язана з інтуїцією, емоціями та прихованими бажаннями. Рибам варто уважніше ставитися до знаків долі та не ігнорувати власні відчуття.

Раніше Styler розповів про те, чому не можна мити підлогу після гостей.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
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