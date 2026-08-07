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Гороскопи 07 серпня 2026 · 11:43

Одні мовчать, інші миттєво вибухають: хто зі знаків Зодіаку не стримує емоцій

Ви, напевно, вже подумки назвали переможця. Але зірки підготували сюрприз
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Одні мовчать, інші миттєво вибухають: хто зі знаків Зодіаку не стримує емоцій

Який знак Зодіаку найзапальніший (фото: Getty Images)

Не всі люди однаково реагують на конфлікти. Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за схильністю втрачати самовладання - від найбільш врівноважених до тих, хто може спалахнути за лічені секунди.

Дізнайтеся у матеріалі Styler, який знак очолив цей рейтинг.

12 місце - Терези

Терези всіма силами уникають конфліктів і часто готові поступитися, аби лише зберегти мир. Навіть коли вони сердяться, то намагаються говорити спокійно й шукати компроміс.

11 місце - Телець

Телець здається незворушним і має величезний запас терпіння. Але краще не перевіряти його межі занадто довго - якщо вже розсердиться, заспокоїти буде непросто.

10 місце - Риби

Риби рідко влаштовують гучні сварки, адже частіше переживають образу мовчки. Вони можуть надовго замкнутися в собі, але відкритих вибухів емоцій зазвичай уникають.

9 місце - Діва

Діви контролюють себе значно краще за більшість знаків. Якщо їх щось дратує, вони швидше висловлять усе холодним тоном і фактами, ніж перейдуть на крик.

8 місце - Козоріг

Козороги не люблять драму і рідко втрачають самовладання. Проте коли хтось ставить під сумнів їхню компетентність або відповідальність, вони можуть різко поставити співрозмовника на місце.

7 місце - Водолій

Водолії здаються спокійними, але їхня реакція іноді буває абсолютно несподіваною. Якщо їх обмежують або нав'язують правила, вони здатні різко змінити настрій.

6 місце - Близнюки

Близнюки швидко запалюються, але так само швидко охолоджуються. Через кілька хвилин після суперечки вони вже можуть жартувати так, ніби нічого не сталося.

5 місце - Рак

Раки дуже емоційні, тому накопичені образи рано чи пізно вириваються назовні. Їхній гнів часто виникає не через дрібницю, а через довге мовчання про власні почуття.

4 місце - Стрілець

Стрільці говорять те, що думають, навіть якщо це когось зачепить. Їхні спалахи зазвичай короткі, але дуже гучні й прямолінійні.

3 місце - Лев

Леви не терплять неповаги та легко виходять із себе, коли їх недооцінюють. Водночас вони швидко відходять і нерідко першими готові помиритися.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони не завжди показують емоції одразу, але якщо вже втратять терпіння, конфлікт запам'ятається надовго. Їхній гнів холодний, точний і дуже переконливий.

1 місце - Овен

Овен заслужено очолює рейтинг найзапальніших знаків Зодіаку. Він може спалахнути за секунду, голосно висловити все, що думає, але так само швидко заспокоїтися й забути про сварку, поки інші ще приходять до тями.

Раніше Styler розповідав, в які дні народжуються щасливчики.

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Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
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