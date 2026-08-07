Плаксива Мірта з "Гаррі Поттера": як зараз виглядає акторка, яка у 37 зіграла 13-річну дівчинку

Плаксива Мірта не належала до головних персонажів "Гаррі Поттера", але її складно забути. Привид учениці, яка роками сумувала у туалеті Гоґвортсу, запам'ятався дивакуватою поведінкою, жалісливим голосом і кумедними сценами. Та ще більшою несподіванкою для багатьох стало те, що школярку зіграла акторка, якій на той момент було вже 37 років.

Styler розповідає, як Ширлі Гендерсон отримала незвичну роль, чому їй довірили образ школярки та як вона живе сьогодні.

Як доросла акторка стала школяркою Гоґвортсу

Ширлі Гендерсон народилася у Шотландії та ще на початку кар'єри звернула на себе увагу режисерів незвичайною зовнішністю, невисоким зростом і молодим голосом. Саме ці особливості дозволяли їй довше за багатьох колег грати героїнь, значно молодших за себе.

2002 року вона вперше з'явилася у ролі Плаксивої Мірти у фільмі "Гаррі Поттер і Таємна кімната". На той момент акторці було 37 років, хоча її героїня за сюжетом назавжди залишилася 14-річною ученицею Гоґвортсу.

Плаксива Мірта - персонаж, якого зіграла Ширлі Гендерсон (колаж: Styler)

Плаксива Мірта - привид учениці, яка загинула у Гоґвортсі у 14-річному віці й після смерті залишилася блукати замком. Враховуючи те, що героїня не дорослішає, творцям екранізації була потрібна акторка, здатна переконливо передати образ підлітки. Молодий голос, міміка та зовнішність Ширлі зробили її вибір майже бездоганним.

Після успіху "Таємної кімнати" вона повернулася до ролі Мірти у стрічці "Гаррі Поттер і келих вогню", остаточно закріпивши за собою статус однієї з найвідоміших другорядних героїнь франшизи.



Як зараз живе Ширлі Гендерсон

Популярність "Гаррі Поттера" не зробила Ширлі Гендерсон заручницею одного образу. Вона й надалі активно знімалася у британських і голлівудських проєктах, легко переходячи від комедій до драм.

Глядачі могли бачити її у фільмах "Бріджит Джонс: Межі розумного", "Марія-Антуанетта" Софії Копполи, "Окджа", а також у другому сезоні популярного британського серіалу "Щаслива долина", де вона виконала роль Френсіс Драммонд.

Не всі знають, що акторка долучилася й до всесвіту "Зоряних війн". Саме її голос отримав харизматичний механік Бабу Фрік у стрічці "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження". Пізніше Гендерсон озвучила й інших анзелланців у третьому сезоні серіалу "Мандалорець".

Ширлі не припинила зніматися й після 60-річчя. 2025 року вона знову повернулася до ролі Джуд у фільмі "Бріджит Джонс: Без тями від хлопця", а також працює над новими проєктами, серед яких повнометражна стрічка "Мандалорець і Ґроґу", де вона знову озвучує персонажів раси анзелланців.

Ширлі Гендерсон - як акторка виглядає сьогодні (скриншот)

Сьогодні акторка рідко розповідає про особисте життя, не веде соціальних мереж й не прагне постійної уваги преси. Водночас вона залишається затребуваною у професії, а для мільйонів глядачів назавжди асоціюватиметься з Плаксивою Міртою - привидом, який став одним із найяскравіших персонажів всесвіту "Гаррі Поттера".