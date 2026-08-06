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Головна Смачно Відкрила банку і борщ майже готовий: ця заправка заощадить взимку час і гроші
Смачно 06 серпня 2026 · 13:47

Відкрила банку і борщ майже готовий: ця заправка заощадить взимку час і гроші

Старий домашній трюк, який полегшує приготування страви
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Відкрила банку і борщ майже готовий: ця заправка заощадить взимку час і гроші

Як зробити заправку для борщу з буряка на зиму (колаж: Styler)

Підготувати основу для борщу можна ще влітку, коли овочі, особливо помідори, смачніші та доступніші. Така заправка допоможе взимку готувати першу страву швидше й без зайвих клопотів.

Styler з посиланням на відео в Instagram блогерки Ptashka Nadia розповідає рецепт борщової заправки, яка зберігає смак літа у банці.

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто любить робити запаси з власного врожаю. Для нього підійдуть навіть невеликі овочі, які не виросли до ідеального розміру, але чудово смакують у заготівлі.

Борщова заправка на зиму

Інгредієнти:

  • помідори - 1,5 кг
  • буряк - 1,5 кг
  • морква - 500 г
  • цибуля - 500 г
  • сіль - 1,5 ст. л.
  • цукор - 4 ст. л.
  • оцет 9% - 100 мл
  • олія без запаха - 200 мл
  • томатна паста - 200 г.

Як приготувати борщову заправку

Помідори подрібніть у м’ясорубці. За бажанням їх можна попередньо очистити від насіння, щоб заправка мала ніжнішу текстуру.

Буряк, моркву та цибулю натріть на тертці. Усі овочі перекладіть у велику каструлю, додайте помідори та поставте на вогонь.

Після закипання варіть овочеву суміш приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи.

Далі додайте сіль, цукор, оцет, олію та томатну пасту. Добре перемішайте і варіть ще 30 хвилин на помірному вогні без кришки.

Готову гарячу заправку розкладіть у стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте рушником або пледом до повного охолодження.

Як використовувати борщову заправку взимку

Щоб приготувати борщ, достатньо зварити м’ясний або овочевий бульйон, додати картоплю, капусту та баночку домашньої заправки. Вона збереже насичений колір, аромат і смак літніх овочів.

Така заготівля допоможе не лише заощадити час, а й використати сезонні овочі максимально вигідно.

Раніше Styler давав рецепт яблучного пирога, який робили наші бабусі.

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