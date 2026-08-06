Аномальна спека спалює грядки: 4 ефективні способи врятувати овочі від загибелі

Тривала літня спека та виснажливе сонце стають справжнім випробуванням для городників. Коли температура повітря перевищує +30 градусів, більшість сільськогосподарських культур зазнають сильного стресу.

Як не втратити весь врожай та захистити овочі - розповідаємо в матеріалі Styler.

Затінення грядок

Найефективніший спосіб захистити рослини від прямих ультрафіолетових променів створити для них штучну тінь. Це дозволяє знизити температуру на поверхні листя на 5–8 градусів.

Затіняюча сітка

Спеціальна сітка зі ступенем затінення 45–60% є найкращим рішенням для томатів, перцю та баклажанів. Вона розсіює агресивне сонячне світло, але залишає достатньо освітлення для фотосинтезу.

Біле агроволокно

Легкий матеріал (щільністю 17–30 г/м²) можна натягнути на дуги або просто накинути на високорослі рослини. Воно чудово відбиває сонячні промені.

Підручні засоби

Якщо спеціальних матеріалів немає, використовуйте старі тюлеві фіранки, простирадла чи гілки дерев із густим листям.

Мульчування

На відкритому сонці верхній шар ґрунту може прогріватися до +50 градусів, через що коріння рослин буквально "заварюється", а волога випаровується за кілька годин. Покриття землі мульчею вирішує цю проблему.

Вкрийте міжряддя та землю навколо кущів шаром 5–10 сантиметрів. Для цього чудово підійдуть:

Суха скошена трава або сіно;

Солома;

Тирса або деревна тріска.

Мульча працює як термос: вона не дає ґрунту перегріватися вдень, зберігає вологу після поливу та стримує ріст бур'янів.

Правильний режим поливу

У спекотні дні помилки з поливом можуть остаточно знищити рослини.

Час поливу

Зволожувати ґрунт потрібно виключно на світанку (до 7:00–8:00 ранку) або пізно ввечері, коли сонце вже зайшло. Вечірній полив є кращим, адже за ніч рослини встигають повністю насититися вологою.

Спосіб

Поливайте рослини суворо під корінь. Краплі води на листі під прямим сонцем працюють як маленькі лінзи, спричиняючи важкі опіки.

Глибина

Краще поливати рідше, але рясно (на глибину 20–30 см), ніж щодня зволожувати лише поверхневий шар.

Чого категорично не можна робити під час спеки

Щоб не нашкодити городу ще більше, дотримуйтеся важливих застережень від фахівців: