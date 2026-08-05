Лінивий рецепт огірків на зиму: секрет хрусткої закуски без мороки

Сезон домашніх заготовок у розпалі, і цей рецепт огірків стане знахідкою для тих, хто не хоче витрачати години на кухні. Фінський спосіб приготування допомагає отримати хрустку кисло-солодку закуску з простих інгредієнтів.
Styler ділиться цікавим рецептом огірків для господинь, які не люблять проводити багато часу на кухні.
Чому цей рецепт називають лінивим
Головна перевага огірків по-фінськи - швидкість приготування. Не потрібно довго стерилізувати банки чи готувати складні маринади. Огірки нарізають великими шайбами, швидко проварюють та одразу закривають.
Ще один плюс - не обов’язково додатково закутувати банки після закрутки. Це значно спрощує процес заготівлі, особливо якщо потрібно зробити багато консервації за короткий час.
Інгредієнти для огірків по-фінськи
Вихід - приблизно 3 літрові банки.
Потрібно:
- огірки - 2 кг
- вода - 2 л
- сіль - 100 г
- цукор - 200 г
- перець горошком - 20 шт.
- зерна гірчиці - 2 ст. л.
- оцет - 200 мл.
Для цього рецепта найкраще брати щільні невеликі огірки. Але якщо є великі плоди, їх також можна використати - нарізання шайбами якраз допомагає отримати гарний результат.
Як приготувати огірки на зиму по-фінськи
1. Підготуйте огірки
Спочатку добре промийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на 2 години. Це простий секрет, який допомагає зберегти овочі більш хрусткими після консервації.
Після замочування наріжте великі огірки шайбами товщиною приблизно 1,5-2 см.
2. Зваріть маринад
У велику каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, перець горошком, зерна гірчиці та оцет.
Поставте маринад на плиту й доведіть до кипіння. Коли суміш закипить, можна переходити до наступного етапу.
3. Проваріть огірки
Додайте нарізані огірки у киплячий маринад. Спочатку вони змінять колір - це сигнал, що процес іде правильно.
Після зміни кольору проваріть огірки ще приблизно 2 хвилини. Довше тримати їх не варто, адже головна особливість цієї закуски - саме хрустка текстура.
4. Закрийте у банки
Готові огірки разом із гарячим маринадом розкладіть у підготовлені стерильні банки та закатайте кришками.
Після цього банки можна залишити охолонути.
З чим подавати огірки по-фінськи
Такі огірки виходять універсальними. Їх можна поставити на святковий стіл як окрему закуску або використовувати у щоденному меню.
Вони добре поєднуються з:
- запеченим м’ясом
- картопляними стравами
- кашами
- домашніми бутербродами
- салатами.
Кисло-солодкий маринад із ноткою гірчиці робить їх не просто черговою зимовою заготівлею, а тією баночкою, яку часто хочеться відкрити першою.
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