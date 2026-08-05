Венера переходить у Терези: яким знакам Зодіаку найбільше пощастить до вересня

6 серпня Венера, яка відповідає за гармонію, красу, фінанси, творчість, партнерство та стосунки, перейде у знак Терезів. У цьому положенні планета перебуватиме до 10 вересня 2026 року та може помітно змінити перебіг подій у важливих сферах життя.
Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, які знаки Зодіаку відчують позитивний вплив Венери, а кому в цей період варто бути уважнішими.
Що означає перехід Венери у Терези
6 серпня Венера здійснить інгресію до знаку Терезів. За словами Соловйової, це одне з найкращих положень для планети.
Венера пов’язана з гармонією, красою, фінансами, творчістю, мистецтвом, майстерністю, талантом і партнерством. У Терезах її вплив може особливо яскраво проявитися у стосунках, питаннях співпраці, грошах і творчій реалізації.
Астролог радить перевірити, в якому секторі особистого радиксу відбувається цей перехід. Саме у відповідній сфері життя може змінитися характер процесів, які вже тривають.
Венера залишатиметься у сьомому знаку Зодіаку до 10 вересня 2026 року.
Кому Венера принесе найбільше удачі
Позитивний вплив Венери у період із 6 серпня до 10 вересня найбільше відчують представники п’яти знаків Зодіаку:
- Терези
- Водолій
- Близнюки
- Лев
- Стрілець.
Для них цей період може відкрити нові можливості у стосунках, фінансах, творчості та партнерських проєктах. Активності, які раніше розвивалися повільно або не давали бажаного результату, здатні перейти у нову площину.
Особливо важливими можуть стати питання, пов’язані з взаєминами, мистецтвом, дизайном, дипломатією, судочинством і спільними фінансовими справами.
Кому варто бути обережнішими
Уважніше до впливу Венери у Терезах астролог радить поставитися:
- Козорогам
- Овнам
- Ракам.
У цей період їм варто обережніше діяти у фінансових питаннях, партнерстві та особистих стосунках. Перед важливими рішеннями бажано уважно оцінювати ситуацію та не поспішати з висновками.
Які сфери можуть змінитися
За словами Соловйової, з 6 серпня до 10 вересня у нову площину можуть перейти процеси, пов’язані з:
- індустрією краси
- дизайном
- мистецтвом
- творчістю
- дипломатією
- судочинством
- партнерством
- фінансами
- особистими та діловими взаєминами.
Цей період може підштовхнути до оновлення домовленостей, пошуку гармонії у стосунках, розвитку творчих здібностей і зміни підходу до фінансових питань.
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