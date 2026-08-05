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Гороскопи 05 серпня 2026 · 12:00

Венера переходить у Терези: яким знакам Зодіаку найбільше пощастить до вересня

Зміни можуть торкнутися грошей, партнерства та важливих рішень
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Катерина Соловйова Катерина Соловйова Експерт Астролог
Венера переходить у Терези: яким знакам Зодіаку найбільше пощастить до вересня

Чого чекати знакам Зодіаку до 10 вересня (фото: Freepik)

6 серпня Венера, яка відповідає за гармонію, красу, фінанси, творчість, партнерство та стосунки, перейде у знак Терезів. У цьому положенні планета перебуватиме до 10 вересня 2026 року та може помітно змінити перебіг подій у важливих сферах життя.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, які знаки Зодіаку відчують позитивний вплив Венери, а кому в цей період варто бути уважнішими.

Що означає перехід Венери у Терези

6 серпня Венера здійснить інгресію до знаку Терезів. За словами Соловйової, це одне з найкращих положень для планети.

Венера пов’язана з гармонією, красою, фінансами, творчістю, мистецтвом, майстерністю, талантом і партнерством. У Терезах її вплив може особливо яскраво проявитися у стосунках, питаннях співпраці, грошах і творчій реалізації.

Астролог радить перевірити, в якому секторі особистого радиксу відбувається цей перехід. Саме у відповідній сфері життя може змінитися характер процесів, які вже тривають.

Венера залишатиметься у сьомому знаку Зодіаку до 10 вересня 2026 року.

Кому Венера принесе найбільше удачі

Позитивний вплив Венери у період із 6 серпня до 10 вересня найбільше відчують представники п’яти знаків Зодіаку:

  • Терези
  • Водолій
  • Близнюки
  • Лев
  • Стрілець.

Для них цей період може відкрити нові можливості у стосунках, фінансах, творчості та партнерських проєктах. Активності, які раніше розвивалися повільно або не давали бажаного результату, здатні перейти у нову площину.

Особливо важливими можуть стати питання, пов’язані з взаєминами, мистецтвом, дизайном, дипломатією, судочинством і спільними фінансовими справами.

Кому варто бути обережнішими

Уважніше до впливу Венери у Терезах астролог радить поставитися:

  • Козорогам
  • Овнам
  • Ракам.

У цей період їм варто обережніше діяти у фінансових питаннях, партнерстві та особистих стосунках. Перед важливими рішеннями бажано уважно оцінювати ситуацію та не поспішати з висновками.

Які сфери можуть змінитися

За словами Соловйової, з 6 серпня до 10 вересня у нову площину можуть перейти процеси, пов’язані з:

  • індустрією краси
  • дизайном
  • мистецтвом
  • творчістю
  • дипломатією
  • судочинством
  • партнерством
  • фінансами
  • особистими та діловими взаєминами.

Цей період може підштовхнути до оновлення домовленостей, пошуку гармонії у стосунках, розвитку творчих здібностей і зміни підходу до фінансових питань.

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Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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