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Гороскопи 04 серпня 2026 · 16:54

Брешуть і оком не ведуть: знаки Зодіаку, які майстерно приховують правду

Хтось червоніє після першого слова, а хтось може переконати навіть найуважніших
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Брешуть і оком не ведуть: знаки Зодіаку, які майстерно приховують правду

Хто найбільший брехун серед знаків Зодіаку (фото: Freepik)

Астрологи переконані: одні знаки Зодіаку не можуть збрехати, навіть якщо дуже захочуть, а інші ж роблять це так витончено, що ніхто нічого не помічає. Усі ми іноді кривимо душею, але не всі роблять це незграбно і одразу червоніють.

Styler розповідає, які знаки Зодіаку найкраще вміють приховувати правду і наскільки кожен з них схильний до маленьких (і не дуже) таємниць.

Головні майстри напівправди: ці знаки Зодіаку брешуть найвитонченіше

Близнюки

Це справжні чемпіони з перевтілень. Вони не стільки брешуть, скільки майстерно обирають, яку версію правди розповісти цього разу. Зловити їх на брехні складно: вони завжди знайдуть логічне пояснення будь-якій суперечності. І навіть якщо є беззаперечний факт, Близнюки не визнаватимуть, що брешуть, до самого кінця.

Скорпіон

Скорпіон не бреше в класичному розумінні, він просто нічого не розповідає. Це майстер замовчування, недомовок і стратегічної тиші. Він може знати про вас все і при цьому не видати жодного натяку на те, що знає. Якщо Скорпіон вирішив щось приховати, ви про це не дізнаєтесь ніколи. Або дізнаєтесь тоді, коли він сам захоче.

Терези

Терези брешуть виключно з добрих міркувань, щоб нікого не образити, зберегти мир і уникнути конфлікту. Вони настільки добре вміють казати те, що хочуть почути, що самі починають вірити у свою дипломатичну версію реальності. Брехня Терезів це завжди про любов. Ну, майже завжди.

Риби

Риби живуть у власному світі, а їхня реальність може суттєво відрізнятись від загальноприйнятої. Вони не брешуть навмисно, просто їхня версія подій завжди трохи поетичніша, емоційніша і красивіша за те, що було насправді. З часом самі забувають, де правда, а де художній домисел. Зловити Риб на брехні - все одно, що ловити рибу руками.

Лев

Лев бреше красиво і це головне. Прикрашання, перебільшення, легендарні розповіді про власні досягнення - все це не зовсім брехня, просто "покращена версія реальності". Лев щиро вірить що заслуговує на все найкраще, тому маленька корекція фактів на його користь виглядає в його очах цілком виправданою. Головне, щоб виглядало переконливо.

Рейтинг брехунів - як приховують правду інші знаки Зодіаку

Овен

Брехати не вміє від слова зовсім. Занадто імпульсивний і прямолінійний, щоб вигадувати складні схеми. Якщо Овен щось приховує - це видно одразу.

Телець

Бреше рідко, просто тому що не бачить сенсу. Але якщо вирішив щось приховати, то буде мовчати роками з кам'яним обличчям. Не бреше активно, але правду теж не розкаже, поки сам не захоче.

Рак

Бреше рідко, але емоційно. Якщо скаже неправду, то потім сам мучиться від почуття провини. Зазвичай бреше лише для того, щоб захистити когось близького, а не себе.

Діва

Діва не бреше, просто аналізує факти так ретельно, що іноді "забуває" згадати незручні деталі. Майстер виборчої правди.

Стрілець

Бреше рідко і незграбно, бо занадто любить правду і справедливість. Але може прикрасити історію до невпізнанності заради гарного розповіді.

Козоріг

Практично не бреше бо для нього це невигідно і неефективно. Якщо щось приховує, то робить це мовчанням або словами про тотальну зайнятість.

Водолій

Бреше рідко але вміло, коли потрібно захистити власну свободу або уникнути незручних питань. "Я забув" - його улюблена відповідь.

Раніше Styler розповідав про Таро-гороскоп на тиждень з 3 по 9 серпня.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
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