Працівники "секондів" розкрили головний секрет: ось що роблять з речами під час завозу

Робота в "секонді" здається дуже цікавою, адже кожен одразу думає, що зможе передивитись усі речі під час завозів і забрати собі найкращі. Але чи дійсно це так?
"Є ліміт - але він різний"
Виявилось що єдиних правил не існує. Кожна мережа встановлює свої умови і вони кардинально відрізняються.
"Можна купити дві речі та річ з каси. Але не більше. Той, хто працює на постійній основі, може ще купити взуття. Купляємо по ціні першого дня - в нас це 579 гривень за кілограм. Розділення на люкс і не люкс немає", - розповіла одна з працівниць.
Інша пригадала трохи не такі умови з минулого досвіду.
"Перед війною ходила на розборку речей - нам можна було купляти 2 кг і 2 пари взуття", - написала вона.
Ще одна учасниця обговорень розповіла про обмеження в конкретній мережі.
"Колись працювала - то можна було купити лише 3 речі вагового і 1 - люкс. "Економклас" мережа", - зазначила вона.
А деяким не можна взагалі
Частина коментаторів розповіла про повну заборону на придбання речей із завозу.
"Ходила на розкладку в мережу Super Secondhand - там не дозволяли брати нічого взагалі", - написала одна з колишніх працівниць "секонду".
Такі жорсткі правила здивували багатьох користувачів.
"Була на стажуванні в "Біг Шопі", там взагалі заборонялось купляти щось у своїй мережі. Не тільки у своєму магазині. Для мене це така дикість", - зізналася ще одна дівчина.
Де є заборона, там є й обхідний шлях
Найчесніший коментар був від колишньої працівниці однієї з мереж магазинів вживаного одягу. Виявилося, працівники секонд-хендів намагаються хитрувати навіть попри заборони
"Там взагалі не можна нічого купувати чи відкладати. Проте, звичайно, що хочеться - тому те, що сподобалось, або вішалось у звичайний відділ або пхалось у сумки. А на день завозу приходили родичі чи друзі та купували, попередньо казали, де і що", - зізналася вона.
Немає камер - немає заборон
Одна з найщиріших відповідей зібрала чимало реакцій у коментарях.
"Ми одного часу забирали багато, поки камер не було. Совість не карає, бо купу грошей нам не виплатили в кінці, і магазини закрились по місту", - написала користувачка.
А що кажуть власники?
Несподівану точку зору дала колишня власниця магазину.
"Звичайно, що під час розкладки навіть продавці сусідніх магазинів паслися. Яка мені різниця, хто купить. А на колір і смак - товариш не всяк. Тому на весь товар знаходились покупці", - розповіла вона.
Також було відверте зізнання від дівчини, яка йшла працювати в "секонд" саме для того, щоб купувати собі найкращі речі під час завозу.
"Я колись влаштувалась на роботу в секонд заради того, щоб щось собі прикольне купляти. Ага, звісно. Дві речі по ціні першого дня, а вибрати щось часу не було, бо бігали і розвішували одяг. Тому надовго я там не затрималася", - написала читачка.
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