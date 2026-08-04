Коридор затемнень і Венера у Терезах: астролог назвала найкращі та найскладніші дні тижня

Тиждень із 3 до 9 серпня буде насиченим: одні дні підійдуть для нових справ, працевлаштування, навчання та важливих переговорів, а в інші краще не поспішати з рішеннями, великими покупками й змінами в особистому житті. Наприкінці тижня розпочнеться коридор затемнень, який вимагатиме особливої обережності.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова склала прогноз на тиждень і розповіла, які дати будуть найсприятливішими, а коли варто пригальмувати.

3 серпня

Понеділок був несприятливим для нових починань, важливих рішень, відвідування перукарні, а також хірургічних і стоматологічних процедур.

Непередбачувані моменти могли чекати на тих, хто працює у політиці, спорті, науці, технічній, педагогічній та підприємницькій сферах.

4 серпня

Більша частина дня сприятиме новим справам, важливим рішенням, працевлаштуванню, підготовці документів, початку навчання та далеким подорожам.

Особливо вдало можуть складатися справи у підприємців, організаторів, політиків, реформаторів, продюсерів і представників шоу-бізнесу. Це активний день, який підходить для сміливих кроків, творчих змін і наполегливого руху до мети.

Винятком стане проміжок із 15:27 до 17:13 за київським часом. У цей період Місяць перебуватиме у так званому руйнівному градусі Овна, тому важливі справи краще перенести.

Найбільшу небезпеку, за словами Соловйової, становитимуть гординя, страх і нездатність контролювати емоції у напружених ситуаціях.

5 серпня

Це один із найсприятливіших днів серпня для нових починань і важливих рішень.

Можна планувати переговори, укладання договорів, придбання техніки, відрядження, іспити, значні платежі, початок навчання та оформлення на нову роботу. Також день підходить для хірургічних і стоматологічних втручань та зміни зачіски.

Водночас дорогі покупки краще перенести. Варто уважно стежити за особистими речами та інформацією, адже можливі плітки, дезінформація, обман або шахрайство.

Підвищена інтуїція та інтелектуальна активність допоможуть знайти нове рішення для проблеми, яка давно не давала спокою.

6 серпня

День не підходить для нових проєктів, важливих рішень, подорожей, міжнародної співпраці, юридичних справ, навчання та питань, пов’язаних із закордоном.

Через зміну місячної фази може зрости внутрішня напруга. Астролог радить не переоцінювати власні можливості, уникати гніву, помсти, негативних емоцій і ризикованої поведінки.

Краще завершувати вже розпочате, наводити лад удома та більше рухатися, адже сидячий спосіб життя цього дня буде особливо небажаним.

Увечері Венера перейде у знак Терезів. Однак із 22:13 6 серпня до 22:02 7 серпня вона перебуватиме у руйнівному градусі, тому справи, пов’язані з фінансами, коханням, партнерством, красою та творчістю, варто відкласти.

7 серпня

Не найкращий день для великих фінансових операцій, оформлення шлюбу, нових знайомств, реєстрації бізнесу, кредитів, дорогих покупок, зміни іміджу чи ремонту.

Також астролог не радить випробовувати нові косметологічні процедури та незнайому їжу.

Натомість день добре підходить для творчості. Можна відвідати концерт, театр або музей, зайнятися музикою, танцями, малюванням, написанням віршів чи іншою справою, яка допомагає проявити себе.

До 22:02 Венера залишатиметься у руйнівному градусі Терезів, тому у стосунках і фінансових питаннях краще не поспішати з остаточними висновками.

8 серпня

За словами Соловйової, це останній сприятливий день серпня для початку нових справ і ухвалення важливих рішень.

Дата підходить для будівництва, сімейних питань, домашніх справ, зміни зачіски, а також хірургічних і стоматологічних процедур.

Особливо добре складатиметься колективна робота. Саме спільні зусилля допоможуть швидше впоратися зі складними завданнями та отримати бажаний результат.

9 серпня

У неділю почне діяти коридор затемнень, тому нові справи та серйозні рішення краще відкласти.

День не підходить для оформлення шлюбу, романтичних побачень, публічних виступів, азартних ігор, починань, пов’язаних із дітьми, та хірургічних чи стоматологічних втручань.

Астролог попереджає про підвищений ризик крадіжок. Також варто обмежити зайві розмови, адже вони можуть забирати багато сил. Спілкуватися краще лише з людьми, до яких виникає довіра та внутрішня симпатія.

З 08:27 до 10:45 Місяць буде без курсу. У цей проміжок не варто нічого важливого починати, змінювати, купувати або покладатися на нові пропозиції.

Для відновлення сил підійдуть масаж, сауна, лазня та спокійний відпочинок.

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