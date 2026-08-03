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Головна Люди Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фото
Люди 03 серпня 2026 · 18:39

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фото

Українські зірки підхопили вірусний флешмоб і показали себе маленькими - деяких не впізнати
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фото

Катерина Усик та Анатолій Анатоліч (колаж: Styler)

В Instagram набирає обертів флешмоб "міні я і я зараз", зірки публікують дитячі фото поруч із сучасними. Українські знаменитості теж не залишились осторонь.

Styler зібрав найцікавіші фото, а ви можете спробувати вгадати - хто є хто, перш ніж гортати до відповіді.

Хто ця маленька дівчинка з косичками?

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоВгадайте зірку на фото (скриншот)

Впізнали? Це Оля Цибульська - акторка і телеведуча. З дитячих фото на нас дивиться маленька дівчинка з кумедними кучерями. Схожість з дорослою Олею очевидна, зверніть увагу на ті самі виразні очі.

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоОля Цибульська зараз (фото: instagram.com/cybulskaya)

А хто цей пухнастий малюк у шапці?

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоЩе одна українська зірка в дитинстві (скриншот)

Це Тетяна Песик - телеведуча і журналістка. На фото кумедна крихітка в теплій в'язаній шапці, впізнати майже неможливо. Але дорослий знімок не залишає сумнівів, очі ті ж!

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоТетяна Песик зараз (фото: instagram.com/tanet_pesyk)

Хто ця дівчинка з чубчиком?

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоОдна з відомих українських зірочок (скриншот)

Це Соломія Вітвіцька - журналістка і телеведуча. На дитячому фото ви бачите маленьку дівчинку з гривкою, а зараз Соломія - брюнетка з ефектними локонами, тому впізнати її справді непросто.

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоСоломія Вітвіцька зараз (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Хто ця білявка з хвостиками і великими очима?

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоДівчинка з великими очима (скриншот)

Це Катерина Усик - дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Маленька блондинка з хвостиками і великими блакитними очима тепер стала дорослою і впізнати її нелегко. Але певні риси все ж залишились майже незмінними, важливо лише придивитись.

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоКатерина Усик сьогодні (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Хто цей малюк у навушниках?

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоЩе одна майбутня українська знаменитість (скриншот)

А це Анатолій Анатоліч - шоумен і телеведучий. Для цього флешмобу він поставився максимально відповідально. На дитячому фото Анатоліч у навушниках, і на дорослому - теж. Цікаве "тоді" та "зараз", яке хочеться повторити.

Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фотоАнатолій Анатоліч зараз (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

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