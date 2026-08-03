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Головна Корисне Забудьте про секатор: п'ять вічнозелених рослин, які заборонено обрізати
Корисне 03 серпня 2026 · 18:14

Забудьте про секатор: п'ять вічнозелених рослин, які заборонено обрізати

Які хвойні та декоративні кущі не терплять стрижки
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Забудьте про секатор: п'ять вічнозелених рослин, які заборонено обрізати

П'ять вічнозелених рослин, які заборонено обрізати (фото: Unsplash)

Деякі види хвойних та декоративних чагарників категорично не переносять втручання секатора. Неправильна обрізка може назавжди зіпсувати їхній зовнішній вигляд, залишити лисі плями або навіть призвести до загибелі.

Які 5 рослин не можна обрізати - читайте в матеріалі Styler.

Сосна

Сосна - це дерево, яке абсолютно не здатне відновлюватися зі старої деревини. Якщо ви зріжете гілку до того місця, де на ній вже немає зеленої хвої, ця гілка просто всохне. На відміну від багатьох інших рослин, сосна не має сплячих бруньок на старих стовбурах. Єдиний дозволений спосіб контролювати її розмір - це обережне прищипування молодих зелених пагонів (так званих свічок) руками наприкінці весни.

Примхливий кипарисовик

Ця популярна декоративна рослина приваблює садівників своєю густою кроною. Але кипарисовик приховує одну дуже небезпечну особливість. Його зелена хвоя росте лише на периферії крони, тоді як ближче до стовбура гілки залишаються сухими та коричневими.

Якщо під час стрижки ви заглибитеся в цю мертву зону, рослина ніколи не випустить там нових пагонів. На місці зрізу назавжди залишиться неприваблива діра.

Вічнозелені рододендрони

Розкішні кущі рододендрона цінуються за своє неймовірне весняне цвітіння та глянцеве листя. Формуюча обрізка цим рослинам не просто не потрібна, вона завдає їм непоправної шкоди.

Рододендрони закладають квіткові бруньки на кінцях пагонів ще з осені. Зрізавши їх, ви повністю позбавите себе можливості милуватися квітами наступного сезону. Допускається виключно санітарне видалення зламаних гілочок.

Дафна

Цей надзвичайно красивий вічнозелений чагарник є справжнім недоторканним мешканцем саду. Дафна генетично не терпить жодного втручання у свою крону. Навіть мінімальна обрізка молодих гілок викликає у рослини потужний фізіологічний стрес.

Вона може зупинитися в рості на кілька років або раптово засохнути. Кущ самостійно формує акуратну форму, тому садові ножиці йому просто не потрібні.

Сланкий ялівець

Хоча деякі види ялівців використовують для створення строгих живоплотів, більшість сортових сланких та лускатих різновидів дуже погано реагують на глибоку стрижку.

Вони ростуть вкрай повільно. Якщо ви випадково відріжете завелику скелетну гілку, рослина буде відновлювати свою асиметрію десятиліттями. Експерти радять лише злегка підправляти кінчики пагонів.

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