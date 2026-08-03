Українка купила на OLX песика, а він виявився двійником зірки Голлівуда: кумедні фото

Українка придбала на OLX цуценя брюссельського гриффона і назвала його Чарлі. Але коли песик підріс, господиня помітила неймовірну схожість з легендою Голлівуду Джеком Ніколсоном.

Фото підкорили мережу і зібрали понад 8 тисяч вподобань. Styler розповідає цю кумедну історію і розкриває цікавий збіг про цю породу.

Очікування і реальність

Господиня Чарлі поділилась фото з підписом: “Очікування-реальність, цуценя з OLX. В мене виріс Джек Ніколсон”.

На колажах можна побачити молого Ніколсона і маленького Чарлі. Похмурий погляд і насуплені брови - вони дійсно схожі! А від фото, де Ніколсон й Чарлі позують у смокінгах, важко втримати посмішку.

Користувачі миттєво відреагували на допис. На ньому вже понад 8 тисяч "лайків" і сотні коментарів. Люди пишуть:

"Це найкраще, що я бачила сьогодні"

"Чарлі явно знає про свою схожість і пишається"

"Тепер хочу такого самого".

Цікавий збіг: ця порода вже знімалась з Ніколсоном

Брюссельський гриффон - рідкісна і характерна порода. Але найцікавіше те, що саме ці песики знімалися разом з Джеком Ніколсоном у культовому фільмі "Краще не буває" 1997 року. Пса на ім'я Верделл у картині зіграли шість різних брюссельських гриффонів.

Після виходу фільму попит на породу злетів у рази, люди по всьому світу хотіли собі такого ж пухнастого і характерного песика як у кіно.

Схоже, Чарлі успадкував не лише зовнішність Ніколсона, але й зв'язок з його фільмографією.