Пухкі оладки, які ніколи не опадуть: фірмовий рецепт від Саші Бо

Пухкі, високі та ніжні оладки виходять не лише завдяки правильним інгредієнтам, а й кільком простим кулінарним хитрощам. Українська блогерка Саша Бо поділилася своїм перевіреним рецептом і розповіла, яких помилок варто уникати, щоб оладки щоразу були вдалими.
Цим простим рецептом ділиться й Styler.
Два секрети, завдяки яким оладки завжди виходять пухкими
За словами Саші Бо, головне - правильно підготувати кефір. Він має бути не просто кімнатної температури, а гарячим. Саме тоді сода вступає в реакцію, завдяки якій тісто стає повітряним.
Другий секрет не менш важливий. Після того як тісто настоїться, його більше не можна перемішувати. Саме в цей момент у ньому утворюються бульбашки повітря, які й роблять оладки пишними. Якщо знову взятися за ложку та перемішати - вони моментально зникнуть, а тісто стане щільним.
Саме ці дві помилки, за словами блогерки, найчастіше призводять до того, що оладки опадають, злипаються або виходять "гумовими".
Що знадобиться для приготування:
- 1 яйце,
- дрібка солі,
- 20 г цукру,
- 350 мл гарячого кефіру,
- 250-300 г просіяного борошна,
- 0,5 ч. л. соди,
- дрібно нарізане яблуко (за бажанням).
Як приготувати пишні оладки
Спочатку змішайте яйце, сіль і цукор. Влийте гарячий кефір, після чого додайте соду. Якщо на поверхні з'явиться піна - це означає, що все зроблено правильно.
Поступово всипайте просіяне борошно, перемішуючи до однорідної тягучої консистенції. За бажанням на цьому етапі можна додати дрібно нарізане яблуко, яке зробить смак більш свіжим і додасть легкої кислинки.
Після цього залиште тісто відпочити на 10-15 хвилин. Коли час мине, більше його не перемішуйте. Просто набирайте ложкою й одразу викладайте на добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
Смажте оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки з одного боку, потім переверніть і доведіть до готовності.
У результаті оладки виходять високими, м'якими всередині та не опадають навіть після того, як охолонуть.
Важливо: якщо використовуєте холодний кефір або почнете перемішувати тісто після настоювання, воно втратить свою повітряність, а готові оладки можуть вийти "забитими".
А ви знали про ці два прості секрети? Поділіться рецептом із близькими, які люблять домашню випічку.
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