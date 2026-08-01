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Головна Смачно Пухкі оладки, які ніколи не опадуть: фірмовий рецепт від Саші Бо
Смачно 01 серпня 2026 · 14:27

Пухкі оладки, які ніколи не опадуть: фірмовий рецепт від Саші Бо

Блогерка розкрила два секрети - і після них оладки виходять ідеальними кожного разу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Пухкі оладки, які ніколи не опадуть: фірмовий рецепт від Саші Бо

Надзвичайно легкий рецепт, який вийде у кожної господині (колаж: Styler)

Пухкі, високі та ніжні оладки виходять не лише завдяки правильним інгредієнтам, а й кільком простим кулінарним хитрощам. Українська блогерка Саша Бо поділилася своїм перевіреним рецептом і розповіла, яких помилок варто уникати, щоб оладки щоразу були вдалими.

Цим простим рецептом ділиться й Styler.

Два секрети, завдяки яким оладки завжди виходять пухкими

За словами Саші Бо, головне - правильно підготувати кефір. Він має бути не просто кімнатної температури, а гарячим. Саме тоді сода вступає в реакцію, завдяки якій тісто стає повітряним.

Другий секрет не менш важливий. Після того як тісто настоїться, його більше не можна перемішувати. Саме в цей момент у ньому утворюються бульбашки повітря, які й роблять оладки пишними. Якщо знову взятися за ложку та перемішати - вони моментально зникнуть, а тісто стане щільним.

Саме ці дві помилки, за словами блогерки, найчастіше призводять до того, що оладки опадають, злипаються або виходять "гумовими".

Що знадобиться для приготування:

  • 1 яйце,
  • дрібка солі,
  • 20 г цукру,
  • 350 мл гарячого кефіру,
  • 250-300 г просіяного борошна,
  • 0,5 ч. л. соди,
  • дрібно нарізане яблуко (за бажанням).

Як приготувати пишні оладки

Спочатку змішайте яйце, сіль і цукор. Влийте гарячий кефір, після чого додайте соду. Якщо на поверхні з'явиться піна - це означає, що все зроблено правильно.

Поступово всипайте просіяне борошно, перемішуючи до однорідної тягучої консистенції. За бажанням на цьому етапі можна додати дрібно нарізане яблуко, яке зробить смак більш свіжим і додасть легкої кислинки.

Після цього залиште тісто відпочити на 10-15 хвилин. Коли час мине, більше його не перемішуйте. Просто набирайте ложкою й одразу викладайте на добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.

Смажте оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки з одного боку, потім переверніть і доведіть до готовності.

У результаті оладки виходять високими, м'якими всередині та не опадають навіть після того, як охолонуть.

Важливо: якщо використовуєте холодний кефір або почнете перемішувати тісто після настоювання, воно втратить свою повітряність, а готові оладки можуть вийти "забитими".

А ви знали про ці два прості секрети? Поділіться рецептом із близькими, які люблять домашню випічку.

Нагадаємо, як раніше Styler поділився смачним рецептом трендової кукурудзи, яку посмакувавши лише один раз, ви будете готувати на постійній основі.

Теги: Рецепти оладки
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