Пышные оладьи, которые никогда не опадут: фирменный рецепт от Саши Бо

Пышные, высокие и нежные оладьи получаются не только благодаря правильным ингредиентам, но и нескольким простым кулинарным секретам. Украинская блогерша Саша Бо поделилась своим проверенным рецептом и рассказала, каких ошибок следует избегать, чтобы оладьи каждый раз были удачными.

Два секрета, благодаря которым оладьи всегда получаются пышными

По словам Саши Бо, главное - правильно подготовить кефир. Он должен быть не просто комнатной температуры, а горячим. В это время сода вступает в реакцию, благодаря которой тесто становится воздушным.

Второй секрет не менее важен. После того, как тесто настоится, его больше нельзя перемешивать. Именно в этот момент в нем образуются пузырьки воздуха, которые делают оладьи пышными. Если снова взяться за ложку и перемешать - они моментально исчезнут, а тесто станет плотным.

Именно эти две ошибки, по словам блогерши, чаще всего приводят к тому, что оладьи опадают, слипаются или получаются "резиновыми".

Что понадобится для приготовления:

1 яйцо,

щепотка соли,

20 г сахара,

350 мл горячего кефира,

250-300 г просеянной муки,

0,5 ч. л. соды,

мелко нарезанное яблоко (по желанию).

Как приготовить пышные оладьи.

Сначала смешайте яйцо, соль и сахар. Влейте горячий кефир и добавьте соду. Если на поверхности появится пена - это значит, что все сделано правильно.

Постепенно всыпайте просеянную муку, перемешивая до однородной тягучей консистенции. По желанию на этом этапе можно добавить мелко нарезанное яблоко, которое придаст вкус более свежему и придаст легкой кислинке.

После этого оставьте тесто отдохнуть на 10–15 минут. Когда время истечет, больше его не перемешивайте. Просто набирайте ложкой и выкладывайте сразу на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Жарьте оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с одной стороны, затем переверните и доведите до готовности.

В результате оладьи получаются высокими, мягкими внутри и не опадают даже после охлаждения.

Важно: если используете холодный кефир или начнете перемешивать тесто после настаивания, оно потеряет свою воздушность, а готовые оладьи могут получиться "забитыми"

А вы знали об этих двух простых секретах? Поделитесь рецептом с близкими, которые любят домашнюю выпечку.