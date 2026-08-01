UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:15 Люди
Скандалы с Топольским и роман со звездой "Голоса": как живет финалистка "Холостяка" Лозовицкая
12:54 Вкусно
Трендовая кукуруза, которую теперь просит вся семья: сохраняйте рецепт
12:27 Люди
Удивительное возвращение: как потерявшаяся кошка вернулась через 10 лет домой
12:00 Гороскопы
Коридор затмений и Венера в Весах: астролог назвала лучшие и самые сложные дни недели
11:23 Полезное
Сезон пауков приближается: копеечное средство навсегда отпугнет их от квартиры
10:53 Гороскопы
К чему снится беременность: 7 интересных значений, которые точно вас удивят
10:27 Полезное
Главная ошибка туристов: это нельзя делать с чемоданами, иначе они точно потеряются
09:35 Гороскопы
Женские украинские имена, которые притягивают счастье и защищают от неудач: ищите свое
08:43 Вкусно
"Девочки" или "мальчики"? Какой арбуз действительно слаще и как выбрать самый вкусный
08:12 Тренды
Зачем платить колористу: эти оттенки краски перекроют седину дома не хуже, чем в салоне
Все новости
Главная Вкусно Пышные оладьи, которые никогда не опадут: фирменный рецепт от Саши Бо
Вкусно 01 августа 2026 · 14:27

Пышные оладьи, которые никогда не опадут: фирменный рецепт от Саши Бо

Блогерша раскрыла два секрета - и после них оладьи получаются идеальными каждый раз
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Пышные оладьи, которые никогда не опадут: фирменный рецепт от Саши Бо

Необычайно легкий рецепт, который выйдет у каждой хозяйки (коллаж: Styler)

Пышные, высокие и нежные оладьи получаются не только благодаря правильным ингредиентам, но и нескольким простым кулинарным секретам. Украинская блогерша Саша Бо поделилась своим проверенным рецептом и рассказала, каких ошибок следует избегать, чтобы оладьи каждый раз были удачными.

Этим простым рецептом делится и Styler.

Два секрета, благодаря которым оладьи всегда получаются пышными

По словам Саши Бо, главное - правильно подготовить кефир. Он должен быть не просто комнатной температуры, а горячим. В это время сода вступает в реакцию, благодаря которой тесто становится воздушным.

Второй секрет не менее важен. После того, как тесто настоится, его больше нельзя перемешивать. Именно в этот момент в нем образуются пузырьки воздуха, которые делают оладьи пышными. Если снова взяться за ложку и перемешать - они моментально исчезнут, а тесто станет плотным.

Именно эти две ошибки, по словам блогерши, чаще всего приводят к тому, что оладьи опадают, слипаются или получаются "резиновыми".

Что понадобится для приготовления:

  • 1 яйцо,
  • щепотка соли,
  • 20 г сахара,
  • 350 мл горячего кефира,
  • 250-300 г просеянной муки,
  • 0,5 ч. л. соды,
  • мелко нарезанное яблоко (по желанию).

Как приготовить пышные оладьи.

Сначала смешайте яйцо, соль и сахар. Влейте горячий кефир и добавьте соду. Если на поверхности появится пена - это значит, что все сделано правильно.

Постепенно всыпайте просеянную муку, перемешивая до однородной тягучей консистенции. По желанию на этом этапе можно добавить мелко нарезанное яблоко, которое придаст вкус более свежему и придаст легкой кислинке.

После этого оставьте тесто отдохнуть на 10–15 минут. Когда время истечет, больше его не перемешивайте. Просто набирайте ложкой и выкладывайте сразу на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Жарьте оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с одной стороны, затем переверните и доведите до готовности.

В результате оладьи получаются высокими, мягкими внутри и не опадают даже после охлаждения.

Важно: если используете холодный кефир или начнете перемешивать тесто после настаивания, оно потеряет свою воздушность, а готовые оладьи могут получиться "забитыми"

А вы знали об этих двух простых секретах? Поделитесь рецептом с близкими, которые любят домашнюю выпечку.

Напомним, как раньше Styler поделился вкусным рецептом трендовой кукурузы, которую попробовав только один раз, вы будете готовить на постоянной основе.

Теги: Рецепты оладки
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Скандалы с Топольским и роман со звездой "Голоса": как живет финалистка "Холостяка" Лозовицкая Люди Скандалы с Топольским и роман со звездой "Голоса": как живет финалистка "Холостяка" Лозовицкая
Трендовая кукуруза, которую теперь просит вся семья: сохраняйте рецепт
Трендовая кукуруза, которую теперь просит вся семья: сохраняйте рецепт Вкусно
Удивительное возвращение: как потерявшаяся кошка вернулась через 10 лет домой
Удивительное возвращение: как потерявшаяся кошка вернулась через 10 лет домой Люди
Больше интересного
Коридор затмений и Венера в Весах: астролог назвала лучшие и самые сложные дни недели Коридор затмений и Венера в Весах: астролог назвала лучшие и самые сложные дни недели Катерина Собкова · 04 августа 2026, 12:00
Сезон пауков приближается: копеечное средство навсегда отпугнет их от квартиры Сезон пауков приближается: копеечное средство навсегда отпугнет их от квартиры Людмила Жукова · 04 августа 2026, 11:23
К чему снится беременность: 7 интересных значений, которые точно вас удивят К чему снится беременность: 7 интересных значений, которые точно вас удивят Наталия Крижановская · 04 августа 2026, 10:53
Главная ошибка туристов: это нельзя делать с чемоданами, иначе они точно потеряются Главная ошибка туристов: это нельзя делать с чемоданами, иначе они точно потеряются Людмила Жукова · 04 августа 2026, 10:27