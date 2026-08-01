Открыла банку и сразу в оливье: рецепт быстрых маринованных огурцов для королев консервации

Пока большинство закрывает огурцы целыми и затем режет их зимой, умные хозяйки давно перешли другим способом. Оказалось, что можно консервировать овощ сразу кубиком и без долгой стерилизации.

Почему удобно закрывать кубиком

Кажется, что мелочь, но на самом деле такой "хак" многое меняет. Зимой во время приготовления оливье или винегрета не следует доставать доску, чем и тратить время на нарезку. Открыла банку - и сразу в миску. К тому же, так можно консервировать гораздо больше огурцов, ведь кубики плотнее заполняют пространство в таре.

Как отметила блогерша Яна Вельможная, которая и показала удобный рецепт в Instagram, за один раз можно закрыть аж 8 баночек.

Ингредиенты:

3 кг огурцов,

листья хрена,

8 зубчиков чеснока,

зонтики укропа,

лавровый лист,

черный перец горошком.

Для маринада:

1,5 л воды,

2 ст. ложки соли,

250 г сахара,

250 мл уксуса.

Приготовление

Огурцы следует помыть и нарезать кубиком. На дно чистых стерилизованных банок положить листья хрена, зонтики укропа, лавровый лист, несколько горошин черного перца и чеснок. Плотно заполните банки нарезанными огурцами.

Далее заливайте банки кипятком вверх и оставьте их на 15 минут. Пока настаиваются огурцы, готовьте маринад: надо смешать воду, соль, сахар и уксус и довести до кипения.

Через 15 минут сливайте воду из банок и сразу залейте огурцы кипящим маринадом доверху. Герметично закатайте банки крышками, переверните их вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставляйте до полного охлаждения.