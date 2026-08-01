Открыла банку и сразу в оливье: рецепт быстрых маринованных огурцов для королев консервации

Пока большинство закрывает огурцы целыми и затем режет их зимой, умные хозяйки давно перешли другим способом. Оказалось, что можно консервировать овощ сразу кубиком и без долгой стерилизации.
Styler делится вирусным рецептом, покорившим соцсети этим летом.
Почему удобно закрывать кубиком
Кажется, что мелочь, но на самом деле такой "хак" многое меняет. Зимой во время приготовления оливье или винегрета не следует доставать доску, чем и тратить время на нарезку. Открыла банку - и сразу в миску. К тому же, так можно консервировать гораздо больше огурцов, ведь кубики плотнее заполняют пространство в таре.
Как отметила блогерша Яна Вельможная, которая и показала удобный рецепт в Instagram, за один раз можно закрыть аж 8 баночек.
Ингредиенты:
- 3 кг огурцов,
- листья хрена,
- 8 зубчиков чеснока,
- зонтики укропа,
- лавровый лист,
- черный перец горошком.
Для маринада:
- 1,5 л воды,
- 2 ст. ложки соли,
- 250 г сахара,
- 250 мл уксуса.
Приготовление
Огурцы следует помыть и нарезать кубиком. На дно чистых стерилизованных банок положить листья хрена, зонтики укропа, лавровый лист, несколько горошин черного перца и чеснок. Плотно заполните банки нарезанными огурцами.
Далее заливайте банки кипятком вверх и оставьте их на 15 минут. Пока настаиваются огурцы, готовьте маринад: надо смешать воду, соль, сахар и уксус и довести до кипения.
Через 15 минут сливайте воду из банок и сразу залейте огурцы кипящим маринадом доверху. Герметично закатайте банки крышками, переверните их вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставляйте до полного охлаждения.