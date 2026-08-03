Смачнющі кабачки з м'ясом і рисом: забутий рецепт з культової книги 1984 року

Книга "Сучасна українська кухня" авторів С. Шалімова та О. Шадури вийшла у видавництві "Техніка" в Києві у 1984 році, вона досі зберігає рецепти, які незаслужено забули. Один з них - фаршировані кабачки з м'ясом і рисом, запечені у духовці зі сметанно-томатним соусом.

Чому варто спробувати цей рецепт

Кабачки зараз у самому піку сезону, вони соковиті, доступні і небагато коштують. А цей рецепт перетворює звичний овоч на повноцінну ситну страву. Нічого зайвого, лише м'ясо, рис, цибуля і духовка. Але результат такий, що хочеться готувати знову і знову.

Інгредієнти на 1 кг кабачків:

700 г м'яса

2 ст. ложки рису

1,5 цибулини

1 ст. ложка сухарів

1–2 ст. ложки вершкового масла

Сіль - за смаком

Сметанно-томатний соус - для подачі.

Приготування

Кабачки підготувати для фарширування і відварити у підсоленій воді. М'ясо нарізати невеликими шматочками і пропустити крізь м'ясорубку. Додати відварений рис і злегка підсмажену цибулю, посолити і добре перемішати.



Наповнити кабачки начинкою і укласти в сотейник, змащений маслом. Посипати сухарями, збризкати маслом і запекти у духовці до готовності.



Подавати зі сметанно-томатним соусом.

Як обрати ідеальний кабачок

Для фарширування важливо вибрати кабачок правильного розміру. Завеликий буде жорстким і несмачним, а замалий важко наповнити начинкою. Ідеальний варіант - кабачок завдовжки 15-20 см і завтовшки 5-7 см

На що звернути увагу при виборі

Шкірка має бути гладкою, без вм'ятин, тріщин і темних плям. Колір - рівномірний, світло-зелений або жовтий залежно від сорту. Якщо натиснути на шкірку нігтем, вона має легко продавлюватись: це ознака молодого соковитого овоча.



Хвостик має бути свіжий і зелений, не сухий. Важкий кабачок при невеликому розмірі - гарний знак: він соковитий і щільний всередині.



Старі або перерослі кабачки з твердою шкіркою і великим насінням для фарширування не підходять, начинка в них не пропечеться рівномірно.