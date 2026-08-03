Вкуснейшие кабачки с мясом и рисом: забытый рецепт из культовой книги 1984 года

Книга "Современная украинская кухня" авторов С. Шалимова и А. Шадуры вышла в издательстве "Техника" в Киеве в 1984 году, она до сих пор хранит незаслуженно забывшие рецепты. Один из них - фаршированные кабачки с мясом и рисом, запеченные в духовке со сметанно-томатным соусом.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Кабачки сейчас на самом пике сезона, они сочные, доступные и недорого стоят. А этот рецепт превращает привычный овощ в полноценное сытное блюдо. Ничего лишнего, только мясо, рис, лук и духовка. Но результат такой, что хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты на 1 кг кабачков:

700 г мяса

2 ст. ложки риса

1,5 луковицы

1 ст. ложка сухарей

1-2 ст. ложки сливочного масла

Соль - по вкусу

Сметанно-томатный соус - для подачи.

Приготовление

Кабачки приготовить для фарширования и отварить в подсоленной воде. Мясо нарезать небольшими кусочками и пропустить через мясорубку. Добавить отварной рис и слегка поджаренный лук, посолить и перемешать хорошо.



Наполнить кабачки начинкой и уложить в сотейник, смазанный маслом. Посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до готовности.



Подавать со сметанно томатным соусом.

Как выбрать идеальный кабачок

Для фарширования важно выбрать кабачок правильного размера. Большой будет жестким и невкусным, а слишком мал трудно наполнить начинкой. Идеальный вариант - кабачок длиной 15-20 см и толщиной 5-7 см.

На что обратить внимание при выборе

Кожа должна быть гладкой, без вмятин, трещин и темных пятен. Цвет - равномерный, светло-зеленый или желтый в зависимости от сорта. Если нажать на кожуру ногтем, она должна легко продавливаться: это признак молодого сочного овоща.



Хвостик должен быть свежий и зеленый, не сухой. Тяжелый кабачок при небольшом размере - хороший знак: он сочный и плотный внутри.



Старые или переросшие кабачки с жесткой кожурой и большими семенами для фарширования не подходят, начинка в них не пропечется равномерно.