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Главная Вкусно Вкуснейшие кабачки с мясом и рисом: забытый рецепт из культовой книги 1984 года
Вкусно 03 августа 2026 · 16:35

Вкуснейшие кабачки с мясом и рисом: забытый рецепт из культовой книги 1984 года

"Современная украинская кухня" 1984 сохранила рецепт, который стоит вернуть на современный стол
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Вкуснейшие кабачки с мясом и рисом: забытый рецепт из культовой книги 1984 года

Вкусное блюдо из кабачков (коллаж: Styler)

Книга "Современная украинская кухня" авторов С. Шалимова и А. Шадуры вышла в издательстве "Техника" в Киеве в 1984 году, она до сих пор хранит незаслуженно забывшие рецепты. Один из них - фаршированные кабачки с мясом и рисом, запеченные в духовке со сметанно-томатным соусом.

Рецептом вкуснятины, которая поразит ваших гостей, делится Styler.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Кабачки сейчас на самом пике сезона, они сочные, доступные и недорого стоят. А этот рецепт превращает привычный овощ в полноценное сытное блюдо. Ничего лишнего, только мясо, рис, лук и духовка. Но результат такой, что хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты на 1 кг кабачков:

  • 700 г мяса
  • 2 ст. ложки риса
  • 1,5 луковицы
  • 1 ст. ложка сухарей
  • 1-2 ст. ложки сливочного масла
  • Соль - по вкусу
  • Сметанно-томатный соус - для подачи.

Приготовление

Кабачки приготовить для фарширования и отварить в подсоленной воде. Мясо нарезать небольшими кусочками и пропустить через мясорубку. Добавить отварной рис и слегка поджаренный лук, посолить и перемешать хорошо.

Наполнить кабачки начинкой и уложить в сотейник, смазанный маслом. Посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до готовности.

Подавать со сметанно томатным соусом.

Как выбрать идеальный кабачок

Для фарширования важно выбрать кабачок правильного размера. Большой будет жестким и невкусным, а слишком мал трудно наполнить начинкой. Идеальный вариант - кабачок длиной 15-20 см и толщиной 5-7 см.

На что обратить внимание при выборе

Кожа должна быть гладкой, без вмятин, трещин и темных пятен. Цвет - равномерный, светло-зеленый или желтый в зависимости от сорта. Если нажать на кожуру ногтем, она должна легко продавливаться: это признак молодого сочного овоща.

Хвостик должен быть свежий и зеленый, не сухой. Тяжелый кабачок при небольшом размере - хороший знак: он сочный и плотный внутри.

Старые или переросшие кабачки с жесткой кожурой и большими семенами для фарширования не подходят, начинка в них не пропечется равномерно.

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