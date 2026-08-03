Найскандальніші учасники за всю історію "МастерШеф": хто влаштовував найбільші драми на шоу

"МастерШеф" давно став не просто кулінарним шоу, а місцем, де учасники змагаються не лише за перемогу, а й за увагу глядачів. За роки існування проєкту його "вихованці" не раз опинялися в центрі гучних конфліктів, скандалів та обговорень. Деякі з них запам'яталися публіці саме завдяки своїй поведінці та неоднозначним вчинкам.

Styler зібрав власний топ найскандальніших учасників за всю історію проєкту - давайте разом згадаємо, чим саме вони так здивували глядачів.

Сергій Чибар (2 сезон)

Сергій, який брав участь у 3 сезоні "МастерШеф", досі згадують як одного з найбільш харизматичних і скандальних учасників проєкту. Його гострі жарти, прямолінійність і яскраві коментарі часто ставали окремою частиною шоу.

Сергій Чибар (фото: stb.ua)

Сергій не боявся відкрито висловлювати свою думку та міг легко вступити в суперечку з іншими учасниками або навіть журі. Водночас він залишався улюбленцем глядачів завдяки своєму почуттю гумору та вмінню перетворити будь-який конфлікт на справжнє шоу.

На проєкті Чибар також близько дружив з Ольгою Мартиновською, яка згодом стала переможницею 3 сезону. А після участі в "МастерШеф" його запросили працювати телеведучим програми "Неймовірна правда про зірок".

На жаль, життя Сергія трагічно обірвалося у 2016 році. Йому було лише 30 років. Через роки його досі пам'ятають як одного з найяскравіших та найхаризматичніших учасників в історії кулінарного шоу.

Володимир Троцький “Профітрольмен” (7 сезон)

Цей учасник став одним із найпомітніших учасників 7 сезону "МастерШеф". Він запам'ятався глядачам своєю неймовірною емоційністю та бурхливим характером. Вова не приховував ані радості, ані образи чи розчарування, тому навіть звичайні кухонні суперечки з його участю часто перетворювалися на справжнє шоу.

Володимир Троцький (фото: stb.ua)

Особливо яскраво він взаємодіяв із Юлією Морозенко, яку глядачі знали як "Руду". Вони могли голосно сперечатися та сваритися під час конкурсів, але водночас залишалися друзями. Їхній емоційний тандем став одним із найпам'ятніших у сезоні.

Також за Троцьким закріпилося прізвисько "профітрольмен" - завдяки його любові до приготування профітролів та десертів. Вова не раз доводив, що його успіх на шоу пов'язаний не лише з харизмою, а й із кулінарними здібностями.

У фіналі він опинився в компанії Михайла Грушецького та Вадима Бжезинського (Пави). Попри конкуренцію, троє учасників зберегли дружні стосунки та підтримували один одного навіть під час суперфіналу.

Дмитро Чикало "Ставковий сомельє" (13 сезон)

Цей кулінар став одним із найбільш обговорюваних учасників 13 сезону 2024 року. Він запам'ятався не лише кулінарними здібностями, а й гострим характером та любов'ю до провокацій.

Дмитро Чикало (фото: stb.ua)

На шоу Дмитро отримав колоритне прізвисько "ставковий сомельє", адже до участі в проєкті працював керуючим ставковим господарством у селі Яблунівка. Під час конкурсів він часто навмисно провокував інших учасників: стояв поруч, коментував їхню роботу та критикував техніку приготування. Через це конкуренти нерідко втрачали терпіння, що призводило до нових сварок.

Найгучніші конфлікти у Дмитра виникали з Любов'ю Канівець та Альоною Московченко. Їхні суперечки під час командних випробувань і "битв чорних фартухів" ставали одними з найбільш емоційних моментів сезону.

Однак, за епатажною поведінкою стояв сильний кулінар. Дмитро добре готував, особливо страви з риби та м'яса, і зрештою зміг дійти до ТОП-7 найкращих аматорів сезону.

Катерина Велика "Королева" (5 сезон/Битва сезонів)

Катерину Велику, суперфіналістку 5 сезону та учасницю "МастерШеф. Битва сезонів", називають однією з найяскравіших і найскандальніших героїнь шоу. Вона запам'яталася не лише кулінарними здібностями, а й упевненістю в собі та дуже яскравим характером.

Катерина Велика (фото: stb.ua)

На проєкт Катя прийшла як успішна бізнесвумен і дружина заможного чоловіка. Вона не приховувала свого статусу, розповідала про розкішне життя та дорогі речі, чим часто викликала бурхливу реакцію у глядачів та інших учасників.

На кухні Велика також не збиралася поступатися своїми принципами. Вона могла відкрито критикувати суперників, сперечатися з капітанами команд і відстоювати власну думку. Її впевненість і прямолінійність часто ставали причиною гучних конфліктів.

Повернення Катерини у "МастерШеф" 2022 року знову привернуло увагу до її персони. Вона вкотре довела, що за яскравим образом стоять і хороші кулінарні навички, дійшовши до фінальних етапів конкурсу. Саме поєднання харизми, впевненості та любові до гучних протистоянь зробило Катю однією з найбільш упізнаваних учасниць в історії проєкту.

Анатолій Цуперяк "Вибуховий закарпатець" (3 сезон)

Ще один відомий учасник шоу, якого глядачі запам'ятали його завдяки вибуховому характеру, емоційності та колоритній закарпатській говірці. Через дев'ять років він повернувся на шоу в "МастерШеф. Битва сезонів" і знову опинився в центрі уваги.

Анатолій Цуперяк (фото: stb.ua)

Толя швидко став героєм численних мемів завдяки своїм емоційним вигукам і незвичайній манері спілкування. Його яскраві фрази та реакції на те, що відбувалося на кухні, глядачі досі згадують із посмішкою.

Одним із головних суперників Цуперяка на шоу був Сергій Чибар. Їхні постійні суперечки та гострі жарти одне на одного стали однією з головних родзинок сезону. Не менш емоційними були конфлікти Анатолія з іншими учасниками та капітанами команд, особливо коли хтось намагався ним керувати.

Повернувшись на "Битву сезонів" 2022 року, Толя знову продемонстрував свій вибуховий характер. Він сперечався з капітанами, активно коментував роботу конкурентів і влаштовував гучні розбірки. Водночас за роки після першої участі в шоу він помітно виріс як кулінар і довів, що його популярність пов'язана не лише з яскравою поведінкою.

Юлія Шолудько (5 сезон)

Одна з найпомітніших учасниць 5 сезону. Вона запам'яталася не лише яскравою зовнішністю, а й сильним характером. Юлія не боялася відстоювати свою думку, тому швидко опинилася в центрі гучних конфліктів та інтриг.

Юлія Шолудько (фото: stb.ua)

Найбільше обговорень викликали її непрості стосунки з Катериною Великою. Дві учасниці мали дуже різні характери та погляди, через що між ними постійно виникали суперечки. Катерина критикувала кулінарні здібності Юлії, а та, своєю чергою, не мовчала у відповідь і відкрито висловлювала невдоволення поведінкою суперниці.

Не менш емоційними були командні конкурси та голосування. Коли команда Юлії програвала, вона не боялася вказувати на помилки інших учасників і називати тих, кого вважала винними у провалі. Через це звичайні обговорення часто перетворювалися на гучні сварки.

Попри постійні конфлікти та неодноразові потрапляння до "битви чорних фартухів", Юлія доводила, що має сильні кулінарні навички. У результаті вона змогла дійти до 6 місця у своєму сезоні.

Владислав Міцкевич "Міцик" (8 сезон)

Владислав Міцкевич - один із найбільш емоційних і вибухових учасників за всю історію проєкту. Він уперше з'явився на шоу у 8-му сезоні, а згодом повернувся на "МастерШеф. Професіонали" та "Битву сезонів". Саме остання участь принесла йому найбільше уваги через гучні конфлікти та емоційні зриви.

Влад "Міцик" (фото: stb.ua)

Міцкевич не приховував емоцій і часто вступав у гострі перепалки з іншими учасниками. Під час командних конкурсів його імпульсивність не раз ставала причиною напружених ситуацій, а критика на адресу суперників лише загострювала конфлікти.

Найбільше обговорень викликала його участь у проєкті 2022 року. Через напружену атмосферу та високу конкуренцію емоції Влада часто брали гору. Його вибуття стало одним із найбільш драматичних моментів сезону та ще більше закріпило за ним репутацію одного з найяскравіших скандальних героїв.

Руслан Лучков "Лоліта Амбер" (9 сезон)

Один із найяскравіших учасників 9-го сезону "МастерШеф", який запам'ятався глядачам своїм епатажним образом, гострим язиком і численними конфліктами. На кухні він не боявся відкрито висловлювати свою думку, а його емоційність часто ставала причиною суперечок.

Руслан Лучков (фото: stb.ua)

До участі в шоу Руслан виступав у травесті-шоу під сценічним псевдонімом Лоліта Янтар. Його яскрава манера поведінки та почуття гумору швидко зробили його одним із найбільш помітних учасників сезону. У своїх коментарях він часто іронізував над суперниками та їхніми кулінарними помилками.

Особливо емоційними ставали голосування за чорні фартухи. Руслан не мовчав, коли з ним не погоджувалися, і відкрито сперечався з колегами. Водночас за епатажним образом ховався сильний кулінар. Лучков дійшов до суперфіналу 9-го сезону, де поступився Сергію Денисову.

Христина Брзак “Чебурашниця” (14 сезон)

На кулінарний проєкт Христина прийшла як блогерка, яка показувала в соцмережах красиві кулінарні сніданки. Однак на шоу вона швидко запам'яталася гострими висловлюваннями на адресу інших учасників, зокрема Наталки. Через свою манеру спілкування дівчина стала об'єктом критики в соцмережах, де її навіть прозвали "чебурешницею".

Христина Брзак (фото: stb.ua)

Найгучніший скандал стався через конфлікт Христини з 57-річним учасником шоу Владиславом Захаровим. Дівчина заявила, що чоловік назвав її некрасивою. Ситуація загострилася настільки, що до готелю, де жили учасники, приїхав хлопець Христини, щоб поговорити з Владиславом.

Інцидент викликав бурхливі суперечки в соцмережах. Одні звинувачували Христину в роздуванні конфлікту заради уваги, інші підтримали її. Серед них була й учасниця 13 сезону Олена Московченко, яка назвала поведінку Владислава маніпулятивною.

Дмитро Шевченко "Тяп-Ляп" (9сезон)

Ще один із найбільш колоритних і конфліктних учасників сезону. Його запам'ятали за різким характером, емоційною поведінкою та непростими стосунками з іншими конкурсантами. Особливо помітним було його протистояння з Русланом Лучковим - двома учасниками з абсолютно різними характерами та поглядами на кухні. Їхні суперечки й взаємні претензії стали однією з найбільш обговорюваних сюжетних ліній сезону.

Дмитро Шевченко (фото: stb.ua)

При цьому "Тяп-Ляп" запам'ятався не лише конфліктами. Його образ був одним із найбільш впізнаваних у 9 сезоні, а участь у шоу зробила його одним із тих персонажів, яких глядачі згадують навіть через роки.