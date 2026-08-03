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Главная Люди Самые скандальные участники за всю историю "МастерШеф": кто устраивал самые большие драмы на шоу
Люди 03 августа 2026 · 17:18

Самые скандальные участники за всю историю "МастерШеф": кто устраивал самые большие драмы на шоу

Некоторые кулинары проекта зрители помнят годами
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Самые скандальные участники за всю историю "МастерШеф": кто устраивал самые большие драмы на шоу

Анатолий Цуперяк и Екатерина Великая (коллаж: Styler)

"МастерШеф" давно стал не просто кулинарным шоу, а местом, где участники соревнуются не только за победу, но и внимание зрителей. За годы существования проекта его "воспитанники" не раз оказывались в центре громких конфликтов, скандалов и обсуждений. Некоторые из них запомнились публике благодаря своему поведению и неоднозначным поступкам.

Styler собрал собственный топ самых скандальных участников за всю историю проекта - давайте вместе вспомним, чем именно они так удивили зрителей.

Сергей Чибар (2 сезон)

Сергей, участвовавший в 3 сезоне "МастерШеф", до сих пор вспоминают как одного из самых харизматичных и скандальных участников проекта. Его острые шутки, прямолинейность и яркие комментарии часто становились частью шоу.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Сергей Чибар (фото: stb.ua)

Сергей не боялся открыто выражать свое мнение и легко вступил в спор с другими участниками или даже жюри. В то же время, он оставался любимцем зрителей благодаря своему чувству юмора и умению превратить любой конфликт в настоящее шоу.

На проекте Чибар также близко дружил с Ольгой Мартыновской, впоследствии ставшей победительницей 3 сезона. А после участия в "МастерШефе" его пригласили работать телеведущим программы "Неймовірна правда про зірок".

К сожалению, жизнь Сергея трагически оборвалась в 2016 году. Ему было всего 30 лет. Спустя годы его до сих пор помнят как одного из самых ярких и харизматичных участников в истории кулинарного шоу.

Владимир Троцкий "Профитрольмен" (7 сезон)

Этот участник стал одним из самых заметных участников 7 сезона "МастерШеф". Он запомнился зрителям своей невероятной эмоциональностью и бурным характером. Вова не скрывал ни радости, ни обиды или разочарования, поэтому даже обычные кухонные споры с его участием часто превращались в настоящее шоу.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Владимир Троцкий (фото: stb.ua)

Особенно ярко он взаимодействовал с Юлией Морозенко, которую зрители знали как "Рыжую". Они могли громко спорить и ссориться во время конкурсов, но вместе с тем оставались друзьями. Их эмоциональный тандем стал одним из самых памятных в сезоне.

Также за Троцким закрепилось прозвище "профитрольмен" - благодаря его любви к приготовлению профитролов и десертов. Вова не раз доказывал, что его успех на шоу связан не только с харизмой, но и кулинарными способностями.

В финале он оказался в компании Михаила Грушецкого и Вадима Бжезинского (Павы). Несмотря на конкуренцию, трое участников сохранили дружеские отношения и поддерживали друг друга даже во время суперфинала.

Дмитрий Чикало "Ставочный сомелье" (13 сезон)

Этот кулинар стал одним из самых обсуждаемых участников 13-го сезона 2024 года. Он запомнился не только кулинарными способностями, но и острым характером и любовью к провокациям.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Дмитрий Чикало (фото: stb.ua)

На шоу Дмитрий получил колоритное прозвище "ставочный сомелье", ведь до участия в проекте работал управляющим прудовым хозяйством в селе Яблоновка. Во время конкурсов он часто специально провоцировал других участников: стоял рядом, комментировал их работу и критиковал технику приготовления. Поэтому конкуренты нередко теряли терпение, что приводило к новым ссорам.

Самые громкие конфликты у Дмитрия возникали с Любовью Каневец и Аленой Московченко. Их споры во время командных испытаний и "сражений черных фартуков" становились одними из самых эмоциональных моментов сезона.

Однако за эпатажным поведением стоял сильный кулинар. Дмитрий хорошо готовил, особенно блюда из рыбы и мяса, и наконец смог дойти до ТОП-7 лучших любителей сезона.

Екатерина Великая "Королева" (5 сезон/Битва сезонов)

Екатерину Великую, суперфиналистку 5 сезона и участницу "МастерШеф. Битва сезонов", называют одной из самых ярких и скандальных героинь шоу. Она запомнилась не только кулинарными способностями, но уверенностью в себе и очень ярким характером.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Екатерина Большая (фото: stb.ua)

На проект Екатерина пришла как успешная бизнесвумен и жена состоятельного супруга. Она не скрывала своего статуса, рассказывала о роскошной жизни и дорогих вещах, чем часто вызывала бурную реакцию у зрителей и других участников.

На кухне Екатерина также не собиралась уступать свои принципы. Она могла открыто критиковать соперников, спорить с капитанами команд и отстаивать собственное мнение. Ее уверенность и прямолинейность часто становились причиной громких конфликтов.

Возвращение Екатерины в "МастерШеф" 2022 снова привлекло внимание к ее персоне. Она еще раз доказала, что за ярким образом стоят и хорошие кулинарные навыки, дойдя до финальных этапов конкурса. Само сочетание харизмы, уверенности и любви к громким противостояниям сделало Великую одной из самых узнаваемых участниц в истории проекта.

Анатолий Цуперяк "Взрывной закарпатец" (3 сезон)

Еще один известный участник шоу, которого зрители запомнили его благодаря взрывному характеру, эмоциональности и колоритному закарпатскому говору. Спустя девять лет он вернулся на шоу в "МастерШеф. Битва сезонов" и снова оказался в центре внимания.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Анатолий Цуперяк (фото: stb.ua)

Толя быстро стал героем многочисленных мем благодаря своим эмоциональным возгласам и необычной манере общения. Его яркие фразы и реакции на происходящее на кухне зрители до сих пор вспоминают с улыбкой.

Одним из главных соперников Цуперяка на шоу был Сергей Чибарь. Их постоянные споры и острые шутки друг на друга стали одной из главных изюминок сезона. Не менее эмоциональными были конфликты Анатолия с другими участниками и капитанами команд, особенно когда кто пытался им руководить.

Вернувшись на "Битву сезонов" 2022 года, Толя снова продемонстрировал свой взрывной характер. Он спорил с капитанами, активно комментировал работу конкурентов и устраивал громкие разборки. В то же время, за годы после первого участия в шоу он заметно вырос как кулинар и доказал, что его популярность связана не только с ярким поведением.

Юлия Шолудько (5 сезон)

Одна из самых заметных участниц 5-го сезона. Она запомнилась не только яркой внешностью, но сильным характером. Юлия не боялась отстаивать свое мнение, поэтому быстро очутилась в центре громких конфликтов и интриг.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Юлия Шолудько (фото: stb.ua)

Больше обсуждений вызвали ее непростые отношения с Екатериной Великой. Две участницы имели разные характеры и взгляды, из-за чего между ними постоянно возникали споры. Екатерина критиковала кулинарные способности Юлии, а та, в свою очередь, не молчала в ответ и открыто выражала недовольство поведением соперницы.

Не менее эмоциональными были командные конкурсы и голосование. Когда команда Юлии проигрывала, она не боялась указывать на ошибки других участников и называть тех, кого считала виновными в провале. Поэтому обычные обсуждения часто превращались в громкие ссоры.

Несмотря на постоянные конфликты и неоднократные попадания в "битву черных фартуков", Юлия доказывала, что имеет сильные кулинарные навыки. В результате она смогла дойти до 6-го места в своем сезоне.

Владислав Мицкевич "Мицик" (8 сезон)

Владислав Мицкевич - один из самых эмоциональных и взрывных участников за всю историю проекта. Он впервые появился на шоу в 8-м сезоне, а затем вернулся на "МастерШеф. Профессионалы" и "Битву сезонов". Именно последнее участие принесло ему больше внимания из-за громких конфликтов и эмоциональных срывов.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Влад "Мицик" (фото: stb.ua)

Мицкевич не скрывал эмоций и часто вступал в острые перепалки с другими участниками. Во время командных конкурсов его импульсивность не раз становилась причиной напряженных ситуаций, а критика в адрес соперников лишь усугубляла конфликты.

Больше обсуждений вызвало его участие в проекте 2022 года. Из-за напряженной атмосферы и высокой конкуренции эмоции Власти часто одерживали верх. Его выбытие стало одним из самых драматических моментов сезона и еще больше закрепило за ним репутацию одного из самых ярких скандальных героев.

Руслан Лучков "Лолита Амбер" (9 сезон)

Один из самых ярких участников 9-го сезона "МастерШеф", запомнившийся зрителям своим эпатажным образом, острым языком и многочисленными конфликтами. На кухне он не боялся открыто выражать свое мнение, а его эмоциональность часто становилась причиной споров.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Руслан Лучков (фото: stb.ua)

Для участия в шоу Руслан выступал в травести-шоу под сценическим псевдонимом "Лолита Амбер". Его яркая манера поведения и чувство юмора быстро сделали его одним из самых заметных участников сезона. В своих комментариях он часто иронизировал над соперниками и их кулинарными ошибками.

Особенно эмоциональными становились голосования за черные фартуки. Руслан не молчал, когда с ним не соглашались, и открыто спорил с коллегами. В то же время за эпатажным образом скрывался сильный кулинар. Лучков дошел до суперфинала 9-го сезона, где уступил Сергею Денисову.

Кристина Брзак "Чебурашница" (14 сезон)

На кулинарный проект Кристина пришла как блоггерша, показывающая в соцсетях красивые кулинарные завтраки. Однако на шоу она быстро запомнилась острыми высказываниями в адрес других участников, в частности, Наталки. Из-за своей манеры общения девушка стала объектом критики в соцсетях, где ее даже прозвали "чебурешницей".

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Кристина Брзак (фото: stb.ua)

Самый громкий скандал произошел из-за конфликта Кристины с 57-летним участником шоу Владиславом Захаровым. Девушка заявила, что мужчина назвал ее некрасивой. Ситуация накалилась настолько, что в гостиницу, где жили участники, приехал парень Кристины, чтобы поговорить с Владиславом.

Инцидент вызвал бурные споры в соцсетях. Одни обвиняли Кристину в раздувании конфликта ради внимания, другие поддержали ее. Среди них была и участница 13 сезона Елена Московченко, назвавшая поведение Владислава манипулятивным.

Дмитрий Шевченко "Тяп-Ляп" (9сезон)

Еще один из самых колоритных и конфликтных участников сезона. Его запомнили по резкому характеру, эмоциональному поведению и непростым отношениям с другими конкурсантами. Особенно заметным было его противостояние с Русланом Лучковым - двумя участниками с совершенно разными характерами и взглядами на кухне. Их споры и взаимные претензии стали одной из самых обсуждаемых сюжетных линий сезона.

Самые скандальные участники за всю историю &quot;МастерШеф&quot;: кто устраивал самые большие драмы на шоу Дмитрий Шевченко (фото: stb.ua)

При этом "Тяп-ляп" запомнился не только конфликтами. Его образ был одним из самых узнаваемых в 9 сезоне, а участие в шоу сделало его одним из тех персонажей, которых зрители вспоминают даже спустя годы.

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