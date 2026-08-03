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Главная Тренды Жвачка Turbo, сладкая "Мивина" и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детство
Тренды 03 августа 2026 · 16:51

Жвачка Turbo, сладкая "Мивина" и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детство

Украинцы делятся прикольными воспоминаниями и от волны ностальгии уже не удержаться!
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Жвачка Turbo, сладкая "Мивина" и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детство

Интересные вещи из прошлого (коллаж: Styler)

Кто-то сфотографировал жвачку Turbo, другой "откопал" ретро-кассету, а помните культовый пакет Hugo Boss? В Threads началась настоящая "лихорадка" ностальгических постов, которые тронут каждого.

Styler уже собрал все самое интересное, листайте и погружайтесь в воспоминания.

Жвачка Turbo

Синие, красные, желтые, зеленые - каждый цвет был отдельным событием. Наклейки с гоночными машинами внутри собирали и обменивали как валюту. Если у тебя была полная коллекция, ты точно был легендой двора.

Жвачка Turbo, сладкая &quot;Мивина&quot; и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детствоЖвачка из детства (скриншот)

Сладкая "Мивина"

Да, именно сладкая! Банановая, клубничная, кокосовая - это было что-то невероятное. О существовании такой вкусности некоторые узнали впервые из этих постов. Но в прошлом дети бежали в магазин не за лапшой со вкусом курицы, а именно за этим сладким сокровищем.

Жвачка Turbo, сладкая &quot;Мивина&quot; и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детствоВкусности из прошлого (скриншот)

Кассета "Там, де нас нема"

Океан Ельзи выпустили ее в 1998 году. Эта кассета жила либо в магнитоле отца, либо в магнитофоне на кухне. Тогда Вакарчук звучал как-то иначе, а детское воображение рисовало настоящие клипы, когда слышало культовые треки.

Жвачка Turbo, сладкая &quot;Мивина&quot; и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детствоКассета 1998 года (скриншот)

Пакет Hugo Boss

Это не сумка, не современный трендовый шопер. Это настоящая легенда среди пакетов! Он был буквально в каждом доме, но часто его использовали для особых событий. Для картошки с рынка был "синий BMW", не такой "люксовый", но тоже легендарный.

Жвачка Turbo, сладкая &quot;Мивина&quot; и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детствоСтарый пакет (скриншот)

Радиофонарь Sunca

Красный, тяжелый, с антенной. С ним слушали новости, футбол, музыку, а еще его заряжали от розетки три часа (чтобы он проработал один). Стоял этот фонарь на подоконнике, чуть ли не в каждой второй квартире.

Жвачка Turbo, сладкая &quot;Мивина&quot; и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детствоСтарое радио (скриншот)

Постер "Беверли Гиллз 90210"

Этот сериал являлся настоящей эпохой. Модные джинсы, прически, цветные футболки - он буквально задавал тренды. А еще сериал формировал представление о том, какой должна быть жизнь.

Жвачка Turbo, сладкая &quot;Мивина&quot; и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детствоСериалы нашего прошлого (скриншот)

"Лешка-капитошка"

Яркий шарик с глазами и разноцветными волосами был мечтой каждого ребенка. Официальное название игрушки до сих пор вызывает споры, кто-то называл ее "Капитошкой", а кто-то даже "Леха-капитоха" (были и другие слова, классно ложившиеся в рифму, но называть их мы не будем).

Жвачка Turbo, сладкая &quot;Мивина&quot; и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детство"Капитошка" (скриншот)

И каждый, кто держал ее в руках, сразу вспомнит особый детский вайб (хотя такого слова раньше и не было).

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