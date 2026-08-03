Жвачка Turbo, сладкая "Мивина" и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детство

Жвачка Turbo

Синие, красные, желтые, зеленые - каждый цвет был отдельным событием. Наклейки с гоночными машинами внутри собирали и обменивали как валюту. Если у тебя была полная коллекция, ты точно был легендой двора.

Жвачка из детства (скриншот)

Сладкая "Мивина"

Да, именно сладкая! Банановая, клубничная, кокосовая - это было что-то невероятное. О существовании такой вкусности некоторые узнали впервые из этих постов. Но в прошлом дети бежали в магазин не за лапшой со вкусом курицы, а именно за этим сладким сокровищем.

Вкусности из прошлого (скриншот)

Кассета "Там, де нас нема"

Океан Ельзи выпустили ее в 1998 году. Эта кассета жила либо в магнитоле отца, либо в магнитофоне на кухне. Тогда Вакарчук звучал как-то иначе, а детское воображение рисовало настоящие клипы, когда слышало культовые треки.

Кассета 1998 года (скриншот)

Пакет Hugo Boss

Это не сумка, не современный трендовый шопер. Это настоящая легенда среди пакетов! Он был буквально в каждом доме, но часто его использовали для особых событий. Для картошки с рынка был "синий BMW", не такой "люксовый", но тоже легендарный.

Старый пакет (скриншот)

Радиофонарь Sunca

Красный, тяжелый, с антенной. С ним слушали новости, футбол, музыку, а еще его заряжали от розетки три часа (чтобы он проработал один). Стоял этот фонарь на подоконнике, чуть ли не в каждой второй квартире.

Старое радио (скриншот)

Постер "Беверли Гиллз 90210"

Этот сериал являлся настоящей эпохой. Модные джинсы, прически, цветные футболки - он буквально задавал тренды. А еще сериал формировал представление о том, какой должна быть жизнь.

Сериалы нашего прошлого (скриншот)

"Лешка-капитошка"

Яркий шарик с глазами и разноцветными волосами был мечтой каждого ребенка. Официальное название игрушки до сих пор вызывает споры, кто-то называл ее "Капитошкой", а кто-то даже "Леха-капитоха" (были и другие слова, классно ложившиеся в рифму, но называть их мы не будем).

"Капитошка" (скриншот)

И каждый, кто держал ее в руках, сразу вспомнит особый детский вайб (хотя такого слова раньше и не было).