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Главная Люди Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фото
Люди 03 августа 2026 · 18:39

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фото

Украинские звезды подхватили вирусный флешмоб и показали себя маленькими - некоторых не узнать
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фото

Екатерина Усик и Анатолий Анатолич (коллаж: Styler)

В Instagram набирает обороты флешмоб "мини я и я сейчас", звезды публикуют детские фото рядом с современными. Украинские знаменитости тоже не остались в стороне.

Styler собрал самые интересные фото, а вы можете попытаться угадать - кто есть кто, прежде чем листать к ответу.

Кто эта маленькая девочка с косичками?

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоУгадайте звезду на фото (скриншот)

Узнали? Это Оля Цыбульская - актриса и телеведущая. С детских фото на нас смотрит маленькая девочка с забавными кудрями. Сходство со взрослой Олей очевидно - обратите внимание на те же выразительные глаза.

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоОля Цыбульская сейчас (фото: instagram.com/cybulskaya)

А кто этот пушистый малыш в шапке?

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоЕще одна украинская звезда в детстве (скриншот)

Это Татьяна Песик - телеведущая и журналистка. На фото забавная кроха в теплой вязаной шапке узнать почти невозможно. Но взрослый снимок не оставляет сомнений - глаза те же!

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоТатьяна Песик сейчас (фото: instagram.com/tanet_pesyk)

Кто эта девочка с челкой?

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоОдна из известных украинских звезд (скриншот)

Это Соломия Витвицкая - журналистка и телеведущая. На детском фото вы видите маленькую девочку с челкой а сейчас Соломия - брюнетка с эффектными локонами, поэтому узнать ее действительно непросто.

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоСоломия Витвицкая сейчас (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Кто эта блондинка с хвостиками и большими глазами?

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоДевочка с большими глазами (скриншот)

Это Екатерина Усик - жена чемпиона мира по боксу Александра Усика. Маленькая блондинка с хвостиками и большими голубыми глазами стала взрослой и узнать ее нелегко. Но некоторые черты все же остались почти неизменными, важно только присмотреться.

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоЕкатерина Усик сегодня (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кто этот малыш в наушниках?

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоЕще одна будущая украинская знаменитость (скриншот)

А это Анатолий Анатолич - шоумен и телеведущий. Для этого флешмоба он отнесся очень ответственно. На детском фото Анатолич в наушниках, и на взрослом - тоже. Интересное "тогда" и "сейчас", которое хочется повторить.

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фотоАнатолий Анатолич сейчас (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

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