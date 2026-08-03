"Страхотерапия" или настоящий релакс: честный отзыв на украинский санаторий озадачил сеть

Отдых в санаториях стал настоящим трендом 2026 года, ведь украинцы буквально мечтают о релаксе, оздоровлении и бюджетных вариантах для отпуска. Впрочем, не все знают, что на самом деле будет ждать уставших туристов и в какую "копеечку" выльется такое путешествие.

Styler натолкнулся на интересный и реальный отзыв на отдых в санатории под Житомиром и уже собрал для вас все самое важное.

Как выглядит отдых в санатории

Так, блогерша с ником soffiyarma побывала под Житомиром в санатории "Дениши". Она сняла подробные обзоры и показала в Instagram все реалии.

Отдельное внимание в своих видео блогерша уделила номеру, в который заселилась для отдыха. В нем есть большая гостиная, совмещенная с кухней. Там установили холодильник, есть электрический чайник и сервиз.

А вот телевизор стал настоящей находкой для любителей ретро. По словам девушки, раритетный аппарат показывает всего два канала.

В номере есть выход на балкон. Оттуда открывается вид на лес и реку Тетерев, а также Тригорский монастырь. Еще один балкон есть в спальне, расположенной во второй комнате. Для гостей там заранее подготовили постельные принадлежности и полотенца с надписью "Дениши". Также в номере есть ванная комната с душем и туалетом.

По словам блогерши, проживание в этом номере стоит 918 гривен за сутки.

В то же время, в комментариях под видео пользователи называли и другие цены. Одна из подписниц рассказала, что также отдыхала в "Денишах" и ее стандартный номер обошелся ей в 1600 гривен в сутки. Стоимость, очевидно, зависит от категории жилья и формата отдыха.

Сколько стоит отдых в санатории - версия "Денишей"

Сам вопрос стоимости вызвал наибольшее количество вопросов у подписчиков. Люди интересовались, входят ли в стоимость проживания процедуры и питание, а также меняется ли стоимость в зависимости от сезона.

Некоторые отдыхающие рассказали, что покупали путевки, где уже были включены проживание, питание и лечение. В то же время, отдельные процедуры можно оплачивать дополнительно.

Чтобы разобраться в стоимости отдыха в 2026 году можно проверить информацию на официальном портале санаториев Украины.



Цены на проживание в "Денишах" (скриншот)

Оказалось, что перед бронированием следует внимательно проверить, что именно входит в конкретную путевку или стоимость номера. Ведь проживание, питание и лечебные процедуры могут оплачиваться как комплексно, так и отдельно.

Какие процедуры предлагают в "Денишах"

Блогерша также показала процедуры, доступные гостям санатория. Она подчеркнула, что они оплачиваются отдельно.

Среди предлагаемых услуг:

антистресс-ванна - 162 грн за 15 минут;

фитобочка - 216 грн за 15 минут;

ароматерапия - 24 грн за 30 минут;

спелеотерапия или солевая комната - 60 грн за 45 минут;

хвойная ванна - 138 грн за 15 минут;

подводный гидромассаж -132 грн за 15 минут;

бассейн - 132 грн за 30 минут;

фиточай - 48 грн за одну чашку.

Наибольшее внимание в соцсетях привлекла антистресс-ванна. Правда, реакции на нее были неоднозначными.

"Я, как тревожный человек, не залез бы в эту страшную грязную ванну", - написала одна из подписниц.

В то же время другая пользовательница в шутку назвала процедуру "страхотерапией", а еще кто-то признался, что только от одного взгляда на такую ванну испытывает усиленный стресс.

При этом были и совсем противоположные отзывы. После просмотра видео люди писали, что сами захотели побывать в санатории.

"Ну кайф! И на море не нужно ехать с такими санаториями!" - написала одна из подписниц.

Еще одна отдыхающая рассказала о собственном опыте и отметила, что оборудование в санатории действительно не ново, однако процедуры ей помогли.

"Я отдыхала в "Денишах", купила путевку на 12 дней. В нее уже все было включено. Оборудование не новое, ремонт скудный. Но природа просто вау! И процедуры помогли!" - поделилась своими впечатлениями она.

Чем "Дениши" кормят гостей

Отдельно блогерша рассказала о питании. По ее словам, на весь период проживания за каждым гостем закрепляют свой столик в столовой.

Завтрак предлагается в 8:30. В меню - сладкая молочная каша, манная или гречневая. Также можно подать гарнир с котлетой или тефтелей, тертую свеклу и чай.

Обед начинается в 13.30. Сначала подают легкий суп с картофелем. На втором - крупу с мясом и овощами. Среди гарниров могут быть иссечены капуста или лечо. Из напитков - сладкий сок или компот. Также к обеду могут добавить фрукты - яблоко или несколько абрикосов.

Между завтраком и обедом пять часов перерыва, поэтому, по словам блоггерши, до следующего приема пищи успеть проголодаться.

Ужин - в 18:30. На нее могут подавать картофельное пюре, рыбу, овощи, творог, хлеб с маслом, творожную запеканку. Из напитков - чай или компот.

Однако больше дискуссий все же вызвали не меню и процедуры, а соотношение цены и условий.

"Машина времени": что говорят люди о санатории

В комментариях под осмотрами санатория мнения людей разделились. Для кого-то "Дениши" - это место, связанное с детскими воспоминаниями и летним отдыхом.



"Слезы обращаются об воспоминаниях детства. Бывал там почти каждое лето - ничего не изменилось", - поделился один из пользователей.

Другие обращают внимание на то, что заведение требует обновления.

"Мама была в этом санатории, приехала не очень довольна, хотя совсем не прихотлива", - написала еще одна комментаторша.

Однако есть и те, кто считает стоимость вполне оправданной.

"По моему мнению, цена очень приятная за такой отдых", - отметила пользовательница.

В конце концов, "Дениши" оставляют после себя очень разные впечатления. Одни видят в санатории атмосферу прошлых лет, старое оборудование и ремонт, давно нуждающийся в обновлении. Другие же едут сюда по природе, спокойствию, процедурам и возможности отдохнуть неподалеку от Житомира.

Похоже, главное перед поездкой - правильно оценить свои ожидания и заранее уточнить, что именно входит в стоимость путевки. Тогда отдых в Денишах может стать либо приятным ностальгическим путешествием в прошлое, либо возможностью недорого изменить обстановку и уделить время своему здоровью.