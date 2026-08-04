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Корисне 04 серпня 2026 · 11:23

Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири

Геніальний трюк із натуральними інгредієнтами
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири

Як відлякати павуків від оселі (фото: Getty Images)

З наближенням осені, коли температура повітря починає поступово знижуватися, павуки масово мігрують до людських осель у пошуках тепла, безпечного укриття та їжі, зокрема кімнатних мух.

Як позбутися цих непроханих гостей за допомогою недорогого засобу, пояснює в матеріалі Styler з посиланням на Daily Express.

Найкращий спосіб відлякати павуків від оселі

Фахівці попереджають, що кінець серпня є початком їхнього шлюбного сезону, тому саме в цей час великі самці стають найбільш активними. Щоб уникнути неприємного сусідства, експерти радять розпочинати профілактичні заходи вже зараз, не чекаючи масового нашестя.

Найкращим природним репелентом проти павуків виявилася звичайна ефірна олія перцевої м'яти. Цей метод не вимагає використання токсичних хімічних спреїв чи постійно зачинених вікон.

Експертка з боротьби зі шкідниками Анна з компанії Northwest Exterminating пояснює, що секрет криється у фізіології комах. Павуки орієнтуються в просторі, шукають їжу та відчувають небезпеку за допомогою крихітних сенсорних волосків на своїх лапках.

Перцева м'ята містить високу концентрацію метанолу, який має надзвичайно різкий для комах запах. Потрапляючи на поверхні, цей аромат подразнює чутливі рецептори павуків і дезорієнтує їх.

Крім того, різкий запах м'яти ефективно перебиває хімічні феромонні сліди, які павуки залишають для маркування своєї території. Для комах це є чітким сигналом про небезпеку, що змушує їх швидко покинути приміщення.

Рецепт ідеального домашнього спрею

Приготувати дієвий засіб від павуків можна за кілька хвилин із доступних інгредієнтів. Для цього вам знадобиться:

  • 10–15 крапель ефірної олії перцевої м'яти;
  • Кілька крапель звичайного засобу для миття посуду;
  • 500 мл чистої води;
  • Порожня пляшка з розпилювачем.

Перед початком обробки обов'язково проведіть ретельне прибирання. Павуки обожнюють запилені та захаращені місця. Пропилососьте кімнати, протріть усі поверхні та накрийте кошики з фруктами, щоб не приваблювати мух, які є головною їжею для павуків.

Після цього змішайте всі інгредієнти у пляшці та добре збовтайте розчин. Легким шаром розпиліть рідину на віконні рами, плінтуси, вентиляційні отвори та всі кутки кімнат.

Оскільки натуральний аромат вивітрюється досить швидко, процедуру необхідно повторювати кожні 5-7 днів для підтримки максимального ефекту.

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