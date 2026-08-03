Посівний календар на серпень: детальний план робіт для щедрого врожаю

Серпень є дуже гарячою порою для кожного городника та садівника. Основна сівба вже залишилася у минулому, проте саме наприкінці літа приходить час для збору щедрого врожаю, посадки скоростиглої зелені для осіннього столу та активної підготовки ділянки до наступного сезону.
Styler пропонує городникам посівний календар на серпень 2026 року.
Фази Місяця у серпні
Щоб праця на землі принесла максимальний результат, досвідчені господарі звіряють свої плани з фазами Місяця. Наш супутник безпосередньо впливає на рух соків у рослинах. На зростаючий Місяць активно розвивається все, що росте над землею, а на спадний активно зміцнюється коренева система.
Перед тим як братися за садові інструменти, дуже важливо запам'ятати головні астрономічні орієнтири цього місяця:
Спадний Місяць: з 1 по 11 серпня, а також з 29 по 31 серпня. Це ідеальний час для збору коренеплодів, обрізки кущів та внесення добрив.
Новий Місяць (Молодик): 12 серпня. Критичний період. У цей день, а також за день до і після нього, рослини краще взагалі не чіпати.
Зростаючий Місяць: з 13 по 27 серпня. Найкращий час для роботи з культурами, які дають наземні плоди, та для посіву свіжої зелені.
Повня (Повний Місяць): 28 серпня. Рослини стають дуже чутливими, тому пересадку повністю припиняють.
Детальний посівний календар по днях на серпень
1 по 3 серпня: Дні під впливом спадного Місяця. Чудовий час для збору картоплі та моркви на тривале зберігання. Також варто обрізати відцвілі троянди для захисту кущів від хвороб та стимуляції молодих пагонів.
4 по 6 серпня: Дуже родючі дні. Обов'язково займіться безпечним органічним прополюванням бур'янів та підживленням виснаженого ґрунту.
7 по 9 серпня: Непродуктивні дні. Посіви призупиняють. Рекомендується присвятити цей час обробці саду від шкідників виключно натуральними розчинами без додавання хімії.
10 по 11 серпня: Дні перед Молодиком. Усі посадки вкрай небажані. Можна злегка розпушувати сухий ґрунт та збирати стиглі плоди.
12 серпня: Новий Місяць. Повне табу на усіляку роботу з рослинами. Дайте вашому городу повноцінно відпочити.
13 по 15 серпня: Перші дні зростаючого Місяця. Можна сміливо сіяти листовий салат, кріп, петрушку та корисну руколу. Рослини дуже швидко підуть у ріст.
16 по 19 серпня: Найкращі дні для наземних овочів. Ідеальний час для посіву редиски другого врожаю та соковитого дайкону. Також це оптимальний період, щоб прискорити дозрівання томатів шляхом правильного пасинкування.
20 по 23 серпня: Період чудово підходить для догляду за полуницею. Слід обережно видалити зайві вуса та розпушити міжряддя.
24 по 26 серпня: Родючі дні. Можна сіяти сидерати для збагачення землі, а також підживлювати овочі. Полив у ці дні буде максимально ефективним для рослин.
27 серпня: День перед Повнею. Посіви припиняють. Можна зайнятися збором насіння для наступного року.
28 серпня: Повня. Роботи з рослинами суворо заборонені. Можна зайнятися упорядкуванням садового інвентарю.
29 по 31 серпня: Спадний Місяць. Дуже сприятливий час для викопування пізніх коренеплодів.
Що і коли садити: шпаргалка по культурах
Щоб не заплутатися у датах, збережіть собі цей чіткий перелік найкращих днів для популярних культур:
Редиска, дайкон, ріпа: 16, 17, 18, 19 серпня.
Огірки для осіннього вирощування: 13, 14, 24, 25 серпня.
Зелень (кріп, петрушка, салати): 13, 14, 15, 24, 25 серпня.
Сидерати (гірчиця, фацелія): 16, 17, 24, 25, 26 серпня.