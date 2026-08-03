Посівний календар на серпень: детальний план робіт для щедрого врожаю

Серпень є дуже гарячою порою для кожного городника та садівника. Основна сівба вже залишилася у минулому, проте саме наприкінці літа приходить час для збору щедрого врожаю, посадки скоростиглої зелені для осіннього столу та активної підготовки ділянки до наступного сезону.

Фази Місяця у серпні

Щоб праця на землі принесла максимальний результат, досвідчені господарі звіряють свої плани з фазами Місяця. Наш супутник безпосередньо впливає на рух соків у рослинах. На зростаючий Місяць активно розвивається все, що росте над землею, а на спадний активно зміцнюється коренева система.

Перед тим як братися за садові інструменти, дуже важливо запам'ятати головні астрономічні орієнтири цього місяця:

Спадний Місяць: з 1 по 11 серпня, а також з 29 по 31 серпня. Це ідеальний час для збору коренеплодів, обрізки кущів та внесення добрив.

Новий Місяць (Молодик): 12 серпня. Критичний період. У цей день, а також за день до і після нього, рослини краще взагалі не чіпати.

Зростаючий Місяць: з 13 по 27 серпня. Найкращий час для роботи з культурами, які дають наземні плоди, та для посіву свіжої зелені.

Повня (Повний Місяць): 28 серпня. Рослини стають дуже чутливими, тому пересадку повністю припиняють.

Детальний посівний календар по днях на серпень

1 по 3 серпня: Дні під впливом спадного Місяця. Чудовий час для збору картоплі та моркви на тривале зберігання. Також варто обрізати відцвілі троянди для захисту кущів від хвороб та стимуляції молодих пагонів.

4 по 6 серпня: Дуже родючі дні. Обов'язково займіться безпечним органічним прополюванням бур'янів та підживленням виснаженого ґрунту.

7 по 9 серпня: Непродуктивні дні. Посіви призупиняють. Рекомендується присвятити цей час обробці саду від шкідників виключно натуральними розчинами без додавання хімії.

10 по 11 серпня: Дні перед Молодиком. Усі посадки вкрай небажані. Можна злегка розпушувати сухий ґрунт та збирати стиглі плоди.

12 серпня: Новий Місяць. Повне табу на усіляку роботу з рослинами. Дайте вашому городу повноцінно відпочити.

13 по 15 серпня: Перші дні зростаючого Місяця. Можна сміливо сіяти листовий салат, кріп, петрушку та корисну руколу. Рослини дуже швидко підуть у ріст.

16 по 19 серпня: Найкращі дні для наземних овочів. Ідеальний час для посіву редиски другого врожаю та соковитого дайкону. Також це оптимальний період, щоб прискорити дозрівання томатів шляхом правильного пасинкування.

20 по 23 серпня: Період чудово підходить для догляду за полуницею. Слід обережно видалити зайві вуса та розпушити міжряддя.

24 по 26 серпня: Родючі дні. Можна сіяти сидерати для збагачення землі, а також підживлювати овочі. Полив у ці дні буде максимально ефективним для рослин.

27 серпня: День перед Повнею. Посіви припиняють. Можна зайнятися збором насіння для наступного року.

28 серпня: Повня. Роботи з рослинами суворо заборонені. Можна зайнятися упорядкуванням садового інвентарю.

29 по 31 серпня: Спадний Місяць. Дуже сприятливий час для викопування пізніх коренеплодів.

Що і коли садити: шпаргалка по культурах

Щоб не заплутатися у датах, збережіть собі цей чіткий перелік найкращих днів для популярних культур:

Редиска, дайкон, ріпа: 16, 17, 18, 19 серпня.

Огірки для осіннього вирощування: 13, 14, 24, 25 серпня.

Зелень (кріп, петрушка, салати): 13, 14, 15, 24, 25 серпня.

Сидерати (гірчиця, фацелія): 16, 17, 24, 25, 26 серпня.