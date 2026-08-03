Посевной календарь на август: подробный план работ для щедрого урожая

Август - горячая пора для каждого огородника и садовода. Основной посев уже остался в прошлом, однако именно в конце лета приходит время для сбора щедрого урожая, посадки скороспелой зелени для осеннего стола и активной подготовки участка к следующему сезону.

Фазы Луны в августе

Чтобы труд на земле принес максимальный результат, опытные хозяева сверяют свои планы с фазами Луны. Наш спутник оказывает непосредственное влияние на движение соков в растениях. На растущую Луну активно развивается все, что растет над землей, а на нисходящую активно укрепляется корневая система.

Перед тем как браться за садовые инструменты, очень важно запомнить главные астрономические ориентиры этого месяца:

Убывающая Луна: с 1 по 11 августа, а также с 29 по 31 августа. Это идеальное время для сбора корнеплодов, обрезки кустов и внесения удобрений.

Новая Луна: 12 августа. Критический период. В этот день, а также за день до и после него растения лучше вообще не трогать.

Растущая Луна: с 13 по 27 августа. Лучшее время для работы с культурами, которые дают наземные плоды и для посева свежей зелени.

Полнолуние (Полная Луна): 28 августа. Растения становятся очень чувствительными, поэтому пересадку полностью прекращают.

Подробный посевной календарь по дням на август

1 по 3 августа: Дни под влиянием нисходящей Луны. Прекрасное время для сбора картофеля и моркови на длительное хранение. Также следует обрезать отцветшие розы для защиты кустов от болезней и стимуляции молодых побегов.

4 по 6 августа: Очень плодородные дни. Обязательно займитесь безопасной органической пропалкой сорняков и подкормкой истощенной почвы.

7-9 августа: Непродуктивные дни. Посевы приостанавливают. Рекомендуется посвятить это время обработке сада от вредителей исключительно натуральными растворами без добавления химии.

10 по 11 августа: Дни перед Новолунием. Все посадки очень нежелательны. Можно слегка разрыхлять сухую почву и собирать спелые плоды.

12 августа: Новая Луна. Полное табу на всяческую работу с растениями. Дайте вашему огороду полноценно отдохнуть.

13 по 15 августа: Первые дни растущей Луны. Можно смело сеять листовой салат, укроп, петрушку и полезную рукколу. Растения очень быстро пойдут в рост.

16 по 19 августа: Лучшие дни для наземных овощей. Идеальное время для посева редиса второго урожая и сочного дайкона. Также это оптимальный период, чтобы ускорить созревание томатов путем правильной пасынки.

20 по 23 августа: Период прекрасно подходит для ухода за клубникой. Следует осторожно удалить лишние усы и разрыхлить междурядья.

24 по 26 августа: Плодородные дни. Можно сеять сидераты для обогащения земли, а также подкармливать овощи. Полив в эти дни будет максимально эффективным для растений.

27 августа: День перед Полнолунием. Посевы прекращают. Можно заняться сбором семян на следующий год.

28 августа: Полнолуние. Работы с растениями строго воспрещены. Можно заняться приведением в порядок садового инвентаря.

29 по 31 августа: Луна. Очень благоприятное время для выкапывания поздних корнеплодов.

Что и когда сажать: шпаргалка по культурам

Чтобы не запутаться в датах, сохраните себе этот четкий список лучших дней для популярных культур:

Редис, дайкон, репа: 16, 17, 18, 19 августа.

Огурцы для осеннего выращивания: 13, 14, 24, 25 августа.

Зелень (укроп, петрушка, салаты): 13, 14, 15, 24, 25 августа.

Сидераты (горчица, фацелия): 16, 17, 24, 25, 26 августа.