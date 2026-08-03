Ці 5 речей кричать про несмак: стиліст назвала головні помилки

Ви могли витратити на образ цілий статок і все одно виглядати не так, як хотілось. Усе через те, що головне не гроші і не бренди, а деталі, які найчастіше ігнорують.

Ексклюзивно для Styler персональний преміум-стиліст Дарина Броншпіц, яка понад 13 років працює у fashion-індустрії та формує гардероби для клієнтів в Україні і за кордоном, назвала п'ять найпоширеніших помилок які руйнують навіть найдорожчий образ.

Логоманія без міри

Здається, чим більше лого - тим дорожче виглядає? Насправді навпаки.

"Лого не робить образ дорогим. Коли бренд кричить із кожного сантиметра одягу, сумки, ременя чи взуття - увага перемикається з людини на речі", - каже Дарина.

"По-справжньому розкішний стиль не потребує постійних доказів. Він читається у якості, посадці, тканинах і тому, як людина себе несе. Статус не кричить. Він говорить тихо", - зазначила вона.

Тілесні колготки з блиском або неправильного відтінку

Це здається дрібницею, але саме такі речі одразу впадають в очі. Колготки із шимером, пояснює стиліст, створюють неприродний блиск, який особливо помітний при денному світлі та на фотографіях.

"Якщо колготки темніші або жовтіші за шкіру - ноги починають жити окремим життям від усього образу. Якщо вже обирати тілесні колготки - вони мають бути максимально непомітними", - розповіла Броншпіц.

Преміум-стиліст Дарина Броншпіц (фото надане пресслужбою)

Одяг не за розміром

Занадто тісні чи занадто вільні речі однаково псують увесь "лук". Річ повинна працювати на вашу фігуру, а не боротися з нею.

"Навіть найдорожчий жакет втратить свою елегантність, якщо він малий у плечах. Правильна посадка - це те, що завжди відрізняє дорогий гардероб від випадкового набору речей", - наголосила Дарина.

Фейки та речі, що імітують люксові бренди

Думаєте що копію не видно? Стиліст з 13-річним досвідом каже, що видно завжди.

Краще чесний мас-маркет без логотипів, ніж річ, яка намагається бути Hermès, Chanel чи Dior.

"Справа навіть не в якості - вони створюють враження що людина більше хоче виглядати заможною, ніж має власний стиль. Справжня елегантність ніколи не будується на імітації", - зазначила стиліст.

Неохайний стан взуття та аксесуарів

Саме їх люди бачать зблизька і саме вони видають все. Стерті носи, збиті підбори, зношені ручки сумок, подряпана шкіра, брудна підошва - усе це моментально здешевлює образ.

"Можна бути одягненою дуже просто, але якщо взуття та аксесуари виглядають доглянуто - загальне враження буде дорогим. Краще менше речей, але у бездоганному стані", - пояснила Броншпіц.

Стиль, додає експерт, це не про правила заради правил. Це про повагу до себе і вміння створювати правильне враження ще до того, як ви почнете говорити.

"Несмак майже ніколи не коштує дешево. Дуже часто він коштує дорого. Просто гроші були вкладені не туди", - резюмувала Дарина.