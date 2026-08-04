Коридор затмений и Венера в Весах: астролог назвала лучшие и самые сложные дни недели

Неделя с 3 по 9 августа будет насыщенной: одни дни подойдут для новых дел, трудоустройства, обучения и важных переговоров, а в другие лучше не спешить с решениями, большими покупками и изменениями в личной жизни. В конце недели начнется коридор затмений, который требует особой осторожности.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева составила прогноз на неделю и рассказала, какие даты будут самыми благоприятными, а когда следует притормозить.

3 августа

Понедельник был неблагоприятным для новых начинаний, важных решений, посещения парикмахерской, а также хирургических и стоматологических процедур.

Непредсказуемые моменты могли ожидать тех, кто работает в политике, спорте, науке, технической, педагогической и предпринимательской сферах.

4 августа

Большая часть дня будет способствовать новым делам, важным решениям, трудоустройству, подготовке документов, началу обучения и путешествиям.

Особо удачно могут складываться дела у предпринимателей, организаторов, политиков, реформаторов, продюсеров и представителей шоу-бизнеса. Это активный день, подходящий для смелых шагов, творческих перемен и упорного движения к цели.

Исключением станет промежуток с 15:27 до 17:13 по киевскому времени. В этот период Луна будет находиться в так называемом разрушительном градусе Овна, поэтому важные дела лучше перенести.

Наибольшую опасность, по словам Соловьевой, будет представлять гордыня, страх и неспособность контролировать эмоции в напряженных ситуациях.

5 августа

Это один из самых благоприятных дней августа для новых начинаний и важных решений.

Можно планировать переговоры, заключение договоров, приобретение техники, командировки, экзамены, значительные платежи, начало обучения и оформление на новую работу. Также день подходит для хирургических и стоматологических вмешательств и смены прически.

В то же время дорогие покупки лучше перенести. Следует внимательно следить за личными вещами и информацией, ведь возможны сплетни, дезинформация, обман или мошенничество.

Повышенная интуиция и интеллектуальная активность помогут найти новое решение для проблемы, которая давно не давала покоя.

6 августа

День не подходит для новых проектов, важных решений, путешествий, международного сотрудничества, юридических дел, обучения и вопросов, связанных с заграницей.

Из-за смены лунной фазы может возрасти внутреннее напряжение. Астролог советует не переоценивать свои возможности, избегать гнева, мести, негативных эмоций и рискованного поведения.

Лучше завершать уже начатое, наводить порядок дома и больше двигаться, ведь сидячий образ жизни в этот день будет особенно нежелателен.

Вечером Венера перейдет в знак Весов. Однако с 22:13 6 августа по 22:02 7 августа она будет находиться в разрушительном градусе, поэтому дела, связанные с финансами, любовью, партнерством, красотой и творчеством, стоит отложить.

7 августа

Не лучший день для крупных финансовых сделок, оформления брака, новых знакомств, регистрации бизнеса, кредитов, дорогих покупок, смены имиджа или ремонта.

Также астролог не рекомендует пробовать новые косметологические процедуры и незнакомую пищу.

День хорошо подходит для творчества. Можно посетить концерт, театр или музей, заняться музыкой, танцами, рисованием, написанием стихов или другим делом, помогающим проявить себя.

До 22:02 Венера будет оставаться в разрушительном градусе Весов, поэтому в отношениях и финансовых вопросах лучше не торопиться с окончательными выводами.

8 августа

По словам Соловьевой, это последний благоприятный день августа для начала новых дел и принятия важных решений.

Дата подходит для строительства, семейных вопросов, домашних дел, смены прически, а также хирургических и стоматологических процедур.

Особенно хорошо будет складываться коллективная работа. Именно общие усилия помогут быстрее справиться со сложными задачами и получить желаемый результат.

9 августа

В воскресенье начнет действовать коридор затмений, поэтому новые дела и серьезные решения лучше отложить.

День не подходит для оформления брака, романтических свиданий, публичных выступлений, азартных игр, начинаний, связанных с детьми, и хирургических или стоматологических вмешательств.

Астролог предупреждает о повышенном риске воровства. Также следует ограничить лишние разговоры, ведь они могут отнимать много сил. Общаться лучше с людьми, к которым возникает доверие и внутренняя симпатия.

С 08:27 до 10:45 Луна будет без курса. В этот промежуток не стоит ничего важного начинать, менять, покупать или полагаться на новые предложения.

Для восстановления сил подойдут массаж, сауна, баня и спокойный отдых.

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