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Полезное 04 августа 2026 · 07:29

Магнитные бури в начале августа: какие дни станут испытанием

Календарь опасных дней и советы для метеозависимых
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Магнитные бури в начале августа: какие дни станут испытанием

Когда будут магнитные бури в ближайшую неделю (фото: magnific)

Первая неделя августа заставит многих пить больше воды и внимательнее следить за своим самочувствием. Магнитные бури умеренной и сильной интенсивности способны вызвать головные боли и слабость даже у вполне здоровых людей.

Styler рассказывает, в какие дни ожидается повышенная солнечная активность, а когда магнитосфера будет спокойной.

Календарь магнитных бурь: к чему готовиться

Специалисты по исследованию космической погоды составили подробный прогноз на первые дни месяца. Эксперты советуют обратить особое внимание на следующие периоды:

1-2 августа - дни нестабильного геомагнитного фона. Солнечная активность будет держаться на среднем уровне. В настоящее время метеочувствительные люди могут испытывать легкую усталость, снижение концентрации внимания и незначительную апатию. Большинство людей перенесут эти дни без существенных изменений в самочувствии.

4-5 августа - период повышенной опасности. Землю покроет мощный солнечный шторм. Магнитная активность резко поднимется до уровня сильной бури. Именно в эти дни ожидаются сильные головные боли, головокружение, ощутимая слабость и резкие скачки артериального давления. Медики советуют быть максимально осторожными и избегать лишних нагрузок.

6-8 августа - долгожданный геомагнитный штиль. Солнечная активность пойдет на убыль, и магнитосфера Земли полностью стабилизируется. Это самые благоприятные дни для активной работы, занятий спортом, путешествий и длительных прогулок на открытом воздухе.

Кто больше всего страдает от солнечных вспышек

Тяжелее всего переносят такие периоды люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и гипотоники. Также в зоне риска оказываются пожилые люди, беременные женщины и лица с хронической усталостью.

Врачи отмечают, что магнитные бури очень сильно отражаются на тех, кто находится в состоянии длительного стресса или регулярно недосыпает. В такие дни пациенты чаще всего жалуются на изнурительные мигрени, повышенную тревожность, беспричинную раздражительность и нарушение сердечного ритма.

Простые шаги для защиты здоровья

Предотвратить солнечные вспышки невозможно, но каждый способен помочь своему телу легче перенести этот физиологический стресс. Главное правило – строго контролировать артериальное давление. Людям с хроническими болезнями следует всегда держать необходимое лекарство под рукой и чаще пользоваться тонометром.

Не забывайте пить много чистой воды. Специалисты настоятельно рекомендуют на несколько дней полностью отказаться от крепкого кофе, энергетиков и алкоголя, заменив их успокаивающим травяным чаем.

В преддверии сильных бурь старайтесь ложиться спать раньше, чтобы организм имел достаточно ресурса для восстановления. Также следует перенести изнурительные тренировки в зале и разрешение сложных конфликтных вопросов на безопасный период геомагнитного штиля.

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