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Таро-гороскоп на 4 августа: каким знакам Зодиака судьба готовит большие перемены
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Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 4 августа: каким знакам Зодиака судьба готовит большие перемены
Гороскопы 04 августа 2026 · 06:07

Таро-гороскоп на 4 августа: каким знакам Зодиака судьба готовит большие перемены

От одного решения сегодня может зависеть гораздо больше, чем кажется
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 4 августа: каким знакам Зодиака судьба готовит большие перемены

Гороскоп на 4 августа по картам Таро (фото: Magnific)

Астрологи подготовили прогноз на 4 августа по картам Таро. Для кого-то этот день станет временем важных решений и новых возможностей, а кому-то стоит внимательнее отнестись к знакам, которые посылает судьба.

Styler рассказывает, на что каждому знаку Зодиака следует обратить внимание во вторник.

Овен

Карта дня: Колесница

Сегодня вы почувствуете прилив энергии и желание действовать. Не откладывайте важные решения - именно настойчивость поможет добиться результата.

Телец

Карта дня: Императрица

День благоприятен для заботы о себе, семье и финансовых вопросах. Возможна приятная новость или неожиданный комплимент, который поднимет настроение.

Близнецы

Карта дня: Маг

Перед вами откроются новые возможности, но воспользоваться ими смогут только те, кто не боится сделать первый шаг. Ваши слова сегодня будут иметь особую силу.

Рак

Карта дня: Луна

Не торопитесь доверять всему, что услышите. Интуиция подскажет правильный путь, если не позволите эмоциям одержать верх.

Лев

Карта дня: Солнце

Один из самых удачных дней недели. Хорошее настроение, поддержка близких и удачные стечения обстоятельств помогут быстрее добиться желаемого.

Дева

Карта дня: Отшельник

Сегодня лучше не торопиться и уделить время себе. Откровенный разговор с собой или небольшая пауза помогут найти ответы на важные вопросы.

Весы

Карта дня: Справедливость

Карты рекомендуют быть честными перед собой и другими. Любое решение, принятое сегодня, может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Скорпион

Карта дня: Башня

Не пугайтесь неожиданных перемен - они откроют путь к чему-то лучшему. Иногда нужно разрушить старое, чтобы построить новое.

Стрелец

Карта дня: Колесо Фортуны

Удача может внезапно оказаться на вашей стороне. День подходит для новых знакомств, рискованных идей и смелых планов.

Козерог

Карта дня: Иерофант

Полезным станет совет человека, которому вы доверяете. Также это удачный день для обучения, оформления документов или решения официальных вопросов.

Водолей

Карта дня: Звезда

Не упускайте веру в свои мечты. Карты обещают приятные новости или знак, который подтвердит, что вы двигаетесь в правильном направлении.

Рыбы

Карта дня: Влюбленные

День принесет важный выбор или откровенный разговор. Не бойтесь слушать сердце - именно оно сегодня подскажет лучшее решение.

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