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Тренды 04 августа 2026 · 08:12

Зачем платить колористу: эти оттенки краски перекроют седину дома не хуже, чем в салоне

Есть цвета, которые не только маскируют седину, но и визуально омолаживают
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Зачем платить колористу: эти оттенки краски перекроют седину дома не хуже, чем в салоне

Как перекрыть седину в домашних условиях (фото: Magnific)

Седые волосы не всегда нуждаются в дорогих процедурах в салоне. Есть цвета, которые даже в домашних условиях лучше работают и помогают получить равномерный оттенок без сложного ухода.

Styler рассказывает, какие оттенки лучше перекрывают седину и почему их часто выбирают для обновления образа.

Какие оттенки лучше всего перекрывают седину

По словам колористов, лучше всего с седыми волосами работают натуральные и глубокие оттенки. Они равномерно ложатся на волосы и помогают скрыть разницу между отросшими корнями и длиной.

Теплый каштановый

Каштановые оттенки остаются одним из самых популярных вариантов для домашней покраски. Они хорошо маскируют седину, придают волосам визуальную густоту и подходят многим типам внешности.

Особенно эффектно смотрятся теплые каштановые тона с легкими золотистыми или карамельными нотками. Они освежают образ и не делают черты лица слишком суровыми.

Темный шоколад

Глубокий шоколадный цвет - еще один вариант для тех, кто хочет насыщенный оттенок без радикального изменения образа. Такая краска хорошо перекрывает седину благодаря плотному пигменту.

В то же время стилисты советуют избегать черных цветов, ведь они могут подчеркнуть морщины и сделать внешность визуально старше.

Медовый и карамельный блонд

Светлые теплые оттенки - хороший выбор для тех, у кого седина уже стала заметной. Блонды с бежевыми, медовыми или карамельными нюансами помогают сделать переход между натуральными волосами и седыми прядями менее контрастными.

Такой вариант часто выбирают женщины, которые не хотят каждые несколько недель красить корни.

Ореховые оттенки

Ореховый цвет остается одним из самых универсальных. Он сочетает коричневые и светлые нюансы, благодаря чему волосы выглядят натурально даже при отрастании.

Этот оттенок особенно подходит тем, кто хочет освежить цвет, но не стремится к кардинальным изменениям.

Что учесть перед домашней покраской

Чтобы результат получился максимально похожим на салонный, важно обращать внимание не только на название цвета на упаковке. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от исходного цвета волос, их состояния и количества седины.

Перед покраской стоит:

  • выбирать краску с пометкой об устойчивом перекрытии седины
  • не брать оттенок, который более чем на два тона отличается от натурального цвета
  • сделать тест на небольшом количестве прядей, если краска используется впервые
  • соблюдать время, указанное в инструкции.

Можно ли полностью избавиться от седины дома

Домашняя покраска действительно может дать хороший результат, особенно если седины немного или она распределена равномерно. Однако в случаях, когда седые волосы занимают значительную часть головы или имеют плотную структуру, может потребоваться профессиональная цветокоррекция.

Впрочем, правильно подобранный оттенок способен значительно продлить эффект свежей покраски и помочь реже посещать салон. Главное - выбрать не просто модный цвет, а тот, который гармонично подходит именно вашим волосам и тону кожи.

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