Петунія відцвіла і витягнулася? Ось що роблять садівники, щоб вона рясно заквітла знову

Багато хто вважає, що після цвітіння петунія втрачає свою красу, але це не так. Правильний літній догляд допомагає рослині швидко відновитися та подарувати ще одну хвилю квітів.

Styler розповідає, як правильно оновити петунію після цвітіння та що зробити, щоб вона знову стала пишною.

Чому петунію потрібно обрізати влітку

Петунія - рослина, яка активно росте і витрачає багато сил на цвітіння. Через це до середини сезону пагони можуть витягнутися, кущ стає менш пишним, а квітів з’являється дедалі менше.

Обрізка допомагає омолодити рослину та стимулює появу нових бічних пагонів. Саме вони згодом формують густий кущ із великою кількістю бутонів.

Головне правило - не боятися зрізати зайве. Навіть якщо здається, що після процедури від петунії залишиться зовсім небагато, рослина за сприятливих умов швидко відновиться.

Як правильно обрізати петунію

Для початку огляньте кущ і видаліть усе, що вже втратило декоративність:

зів’ялі квіти

сухе або пошкоджене листя

насіннєві коробочки, які забирають у рослини сили.

Далі можна переходити до основної обрізки. Витягнуті пагони рекомендують укоротити приблизно наполовину. Якщо петунія сильно запущена, можна зробити більш радикальну обрізку - рослина це витримає.

Важливо обрізати гострим інструментом, щоб не травмувати стебла. Після процедури петунія почне активно формувати нові пагони з пазух листків.

Що зробити після обрізки

Обрізка - це лише перший крок. Після видалення частини пагонів рослині потрібні сили для відновлення, тому варто подбати про підживлення.

Після процедури петунію рекомендують підживити комплексним добривом, яке містить необхідні поживні речовини для росту нової зеленої маси та майбутнього цвітіння.

Зручним варіантом для вазонів, кашпо та невеликих клумб є добрива у невеликих дозуваннях, які легко розчинити у воді та використати одразу. Наприклад, стік на 5 г розрахований на 1,5 літра води - це дозволяє приготувати потрібну кількість розчину без зайвих залишків.

Коли чекати нових квітів

Після правильної обрізки петунія зазвичай досить швидко починає відновлюватися. Уже через кілька днів можуть з’явитися нові листочки та молоді пагони, а згодом кущ знову стане пишним.

Не бійтеся зробити це у середині літа - саме своєчасне омолодження допомагає петунії подарувати ще одну хвилю яскравого цвітіння.

Тож якщо ваша петунія витягнулася, втратила форму або майже перестала квітнути, не поспішайте її викидати. Іноді кілька хвилин правильної обрізки можуть повністю змінити вигляд рослини.