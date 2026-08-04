Скандали з Топольським і роман з зіркою "Голосу": як живе фіналістка "Холостяка" Лозовицька

Катерина Лозовицька стала відомою після участі у 12 сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Саме вона у фіналі отримала каблучку від головного героя Алекса Топольського, однак після завершення шоу їхня історія кохання швидко закінчилася. Згодом модель неодноразово публічно говорила про колишнього обранця, а її заяви викликали чималий резонанс.

Тепер особисте життя Лозовицької знову привернуло увагу. Блогерка показала романтичні кадри з новим коханим, і ним виявився співак, давно знайомий глядачам "Голосу країни". Styler розповість, що відомо про Катерину, її непрості стосунки з Алексом Топольським та нового обранця моделі.

Хто така Лозовицька і як вона стала відомою

Катерина - українська модель і блогерка, яка стала популярною завдяки участі у 12-му сезоні шоу "Холостяк". На проєкті вона боролася за серце бізнесмена Алекса Топольського та зрештою стала його обраницею.

У фіналі реаліті саме Лозовицькій головний герой освідчився в почуттях і вручив обручку. Пара заявила про бажання продовжити стосунки вже за межами камер, однак довго разом вони не залишилися. Після завершення проєкту Катя та Алекс зустрічалися лише кілька місяців, а згодом їхні шляхи розійшлися.

До участі в реаліті Катерина працювала моделлю, а після "Холостяка" почала активно розвивати свої соціальні мережі. Сьогодні за її життям стежать тисячі підписників, а особисті події у житті блогерки регулярно стають темою обговорень у Мережі.

Скандали із Топольським і що говорила про колишнього

Після розриву стосунки Лозовицької та Топольського стали однією з найбільш обговорюваних тем навколо "Холостяка-12". Після шоу Катерина відверто розповідала про причини розставання та зізнавалася, що вони з Топольським виявилися несумісними.

Топольський одним із перших розповів свою версію подій, заявивши, що саме він вирішив поставити крапку у стосунках, оскільки не відчував між ними достатньої близькості. Однак Лозовицька не погодилася з таким трактуванням. Модель стверджувала, що саме вона стала ініціаторкою розмови про розставання і зробила це ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Катя також розповідала, що її уявлення про стосунки з дорослим і самодостатнім чоловіком не збігалися з тим, що вона побачила насправді. Зокрема, блогерка згадувала ситуації, коли навіть під час спільного відпочинку чи походів до ресторану витрати пропонувалося ділити навпіл. За словами Лозовицької, вона також стикалася з очікуваннями щодо дорогих подарунків для її обранця, що її не влаштовувало.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька (фото: іnstagram.com/alex_topolsky)

Окремо модель звинуватила Топольського в тому, що після завершення їхніх стосунків він використовував цю історію для привернення уваги до власних соцмереж. У відповідь Алекс не залишив її слова без реакції: він публікував іронічні відео та висміював претензії колишньої. У своїх заявах чоловік, зі свого боку, натякав, що Катерина була недостатньо емоційною у стосунках і більше очікувала на увагу та комфорт, ніж сама була готова вкладатися в партнера.

У результаті публічний обмін заявами лише посилив конфлікт між колишніми. Кожен із них залишився при власній версії того, чому їхній роман завершився.

Після розриву Катерина також закликала жінок не ставити чоловіка в центр власного життя та обирати стосунки, у яких є взаємна повага, турбота й цінність одне одного.

Новий роман: хто став обранцем моделі

Схоже, після непростого досвіду в особистому житті Катя знову знайшла своє кохання. Блогерка опублікувала в Instagram серію романтичних фотографій із чоловіком, з яким позувала на тлі вечірнього Києва.

На кадрах Лозовицька постала у білій сорочці та джинсових шортах, а її обранець ніжно обіймав її. Катерина не стала розповідати багато подробиць про новий роман, але залишила під фото коротке зізнання в коханні та додала червоне сердечко.

"Кохаю", - написала вона.

Як з'ясувалося, новим обранцем моделі став співак Гідаят Сеїдов. Артист знайомий українським глядачам за участю у 13 сезоні шоу "Голос країни". Там він був у команді Артема Пивоварова та зміг дійти до півфіналу.

До речі, для Лозовицької це не перші серйозні стосунки після "Холостяка". Раніше модель близько двох років була разом із чоловіком на ім'я Володимир. Пара навіть заручилася, однак навесні 2025 року Катерина повідомила про розрив. Тоді вона пояснила, що зрозуміла: більше не кохає свого обранця, а тому вирішила завершити ці стосунки.

Тепер же, судячи з нових романтичних фото та зізнання Лозовицької, у її житті почалася нова історія кохання.