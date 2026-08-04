UA / RU
rbc.ua
Останні новини
13:58 Смачно
"Мохіто" в банці на зиму: геніальний рецепт освіжаючого компоту з агрусу
13:15 Люди
Скандали з Топольським і роман з зіркою "Голосу": як живе фіналістка "Холостяка" Лозовицька
12:54 Смачно
Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт
12:27 Люди
Дивовижне повернення: як загублена кішка повернулася через 10 років додому
12:00 Гороскопи
Коридор затемнень і Венера у Терезах: астролог назвала найкращі та найскладніші дні тижня
11:23 Корисне
Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири
10:53 Гороскопи
До чого сниться вагітність: 7 цікавих значень, які точно вас здивують
10:27 Корисне
Головна помилка туристів: це не можна робити з валізами, інакше вони точно загубляться
09:35 Гороскопи
Жіночі українські імена, які притягують щастя і захищають від невдач: шукайте своє
08:43 Смачно
"Дівчатка" чи "хлопчики"? Який кавун насправді солодший і як обрати найсмачніший
Всі новини
Головна Смачно Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт
Смачно 04 серпня 2026 · 12:54

Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт

Рецепт пікантної кукурудзи в стилі Том Ям
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт

Нереально смачний рецепт кукурудзи (колаж Styler)

Звична варена кукурудза з сіллю поступово відходить у минуле. Кулінарні блогери та шеф-кухарі активно діляться новим трендовим способом приготування цього літнього овочу.

Styler публікує незвичний рецепт у стилі відомого супу Том Ям, який вже зібрав тисячі переглядів в Instagram блогера Ігоря Шпигунова. Страва настільки подобається дегустаторам, що її просять готувати знову і знову.

У чому секрет популярного рецепта

Головна особливість неймовірного смаку криється у багатому пряному соусі, в якому тушкується овоч. Для створення цієї страви вам знадобиться свіжа очищена кукурудза та кілька специфічних інгредієнтів.

Основою соусу виступає якісне вершкове масло у поєднанні з пікантною пастою Том Ям та ніжним кокосовим молоком. Для ідеального балансу додається соєвий соус, трохи питної води та свіжовичавлений сік лайма.

Пікантності страві надають сухий імбир, пластівці гострого чилі, а також класичні сіль та чорний перець за вашим смаком. Фінальним акордом стане натертий сир пармезан.

Процес приготування на сковороді

Процес створення цієї страви займає мінімум часу та зусиль. На глибокій сковороді потрібно розтопити вершкове масло і ретельно змішати його з пастою Том Ям, кокосовим молоком та соєвим соусом.

Далі до цієї ароматної суміші вливаємо воду та сік лайма, додаючи всі сухі спеції. У готовий соус викладаємо цілі або розрізані навпіл качани кукурудзи. Сковороду необхідно накрити кришкою і тушкувати страву на помірному вогні до повної м'якості зерен.

Під час тушкування соус злегка загусне та глибоко наситить кукурудзу пряними ароматами.

Як правильно подавати страву

Подавати таку кукурудзу найкраще гарячою, щойно знявши зі сковороди. Головне правило ідеальної презентації полягає в тому, щоб щедро посипати кожен качан натертим сиром пармезан.

Сир швидко розплавиться на гарячій поверхні і створить апетитну вершкову скоринку, яка ідеально збалансує гостроту чилі та імбиру.

Теги: Рецепти
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Скандали з Топольським і роман з зіркою "Голосу": як живе фіналістка "Холостяка" Лозовицька Люди Скандали з Топольським і роман з зіркою "Голосу": як живе фіналістка "Холостяка" Лозовицька
Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт
Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт Смачно
Дивовижне повернення: як загублена кішка повернулася через 10 років додому
Дивовижне повернення: як загублена кішка повернулася через 10 років додому Люди
Більше цікавого
Коридор затемнень і Венера у Терезах: астролог назвала найкращі та найскладніші дні тижня Коридор затемнень і Венера у Терезах: астролог назвала найкращі та найскладніші дні тижня Катерина Собкова · 04 серпня 2026, 12:00
Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири Людмила Жукова · 04 серпня 2026, 11:23
До чого сниться вагітність: 7 цікавих значень, які точно вас здивують До чого сниться вагітність: 7 цікавих значень, які точно вас здивують Наталя Крижанівська · 04 серпня 2026, 10:53
"Мохіто" в банці на зиму: геніальний рецепт освіжаючого компоту з агрусу "Мохіто" в банці на зиму: геніальний рецепт освіжаючого компоту з агрусу Людмила Жукова · 04 серпня 2026, 13:58