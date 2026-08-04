"Мохіто" в банці на зиму: геніальний рецепт освіжаючого компоту з агрусу

Традиційні вишневі чи яблучні компоти поступово відходять на другий план, поступаючись місцем більш оригінальним рецептам. Справжнім хітом цього сезону став консервований напій зі смаком популярного коктейлю "Мохіто".

Як приготувати цей ідеальний баланс солодкості, легкої кислинки та неймовірної м'ятної свіжості, який взимку миттєво нагадає про теплі літні дні, розповідає Styler з посиланням на допис кулінарки Тетяни Шліхтенко в Instagram.

Що знадобиться для освіжаючого напою

Інгредієнти розраховані на одну стандартну банку об'ємом 3 літри. Для приготування ідеального зимового "Мохіто" вам потрібно підготувати:

Свіжий агрус - 2 склянки (ягоди стануть чудовою базою напою);

Лимон - 3-4 кружечки (для фірмової цитрусової нотки);

Свіжа м'ята - 1–2 гілочки (саме вона дає той самий впізнаваний аромат);

Цукор - 3/4 склянки (можна трохи коригувати за власним смаком);

Крутий окріп - близько 2,5 літрів.

Швидкий процес приготування

Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто не любить проводити цілі вихідні на кухні біля гарячої плити. Процес займає мінімум часу, але результат перевершує всі очікування.

Ретельно вимийте банку. Переберіть та помийте агрус, відріжте кружечки лимона та промийте гілочки м'яти під проточною водою.

Закладка інгредієнтів. У чисту скляну банку висипте ягоди агрусу, додайте лимон, м'яту та одразу засипте все вказаною кількістю цукру.

Заливка та фіксація. Закип'ятіть воду. Обережно залийте крутий окріп у банку до самого верху і негайно щільно закрутіть її металевою кришкою.

Розчинення цукру. Щоб напій вийшов ідеальним, гарячу закручену банку потрібно добре, але дуже обережно потрусити в руках. Це допоможе кристалам цукру повністю розчинитися у воді.

Правила зберігання

Після того, як цукор розчиниться, переверніть банку догори дном, поставте в безпечне місце та обов'язково укутайте теплим пледом або ковдрою. Залиште її в такому стані до повного охолодження - це забезпечить додаткову пастеризацію.

Готовий напій найкраще зберігати в темному льосі або іншому прохолодному місці.