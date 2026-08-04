Работники "секондов" раскрыли главный секрет: вот что делают с вещами во время завоза

Работа в "секонде" кажется очень интересной, ведь каждый сразу думает, что сможет посмотреть все вещи во время завозов и забрать себе самые лучшие. Но действительно ли это так?

"Есть лимит - но он разный"

Оказалось, что единых правил не существует. Каждая сеть устанавливает свои условия, и они кардинально отличаются.

"Можно купить две вещи и вещь из кассы. Но не больше. Тот, кто работает на постоянной основе, может еще купить обувь. Покупаем по цене первого дня - у нас это 579 гривен за килограмм. Разделения на люкс и не люкс нет", - рассказала одна из работниц.

Другая вспомнила немного не такие условия из прошлого опыта.

"Перед войной ходила на разборку вещей - нам можно было покупать 2 кг и 2 пары обуви", - написала она.

Еще одна участница обсуждений рассказала об ограничениях в конкретной сети.

"Когда-то работала - то можно было купить только 3 вещи весового и 1 - люкс. "Экономкласс" сеть", - отметила она.

А некоторым нельзя вообще

Часть комментаторов рассказала о полном запрете на приобретение вещей по завозу.

"Ходила на раскладку в сеть Super Secondhand - там не разрешали брать ничего вообще", - написала одна из бывших работниц "секонда".

Такие жесткие правила удивили многих пользователей.

"Была на стажировке в "Биг Шопе", там вообще запрещалось покупать что-то в своей сети. Не только в своем магазине. Для меня это такая дикость", - призналась еще одна девушка.

Где есть запрет, там есть и обходной путь

Самый честный комментарий был от бывшей работницы одной из сетей магазинов подержанной одежды. Оказалось, работники секонд-хендов пытаются хитрить даже вопреки запретам.

"Там вообще нельзя ничего покупать или откладывать. Однако, конечно, что хочется - потому то, что понравилось, или вешалось в обычный отдел или толкалось в сумки. А на день завоза приходили родственники или друзья и покупали, предварительно говорили, где и что", - призналась она.

Нет камер - нет запретов

Один из самых искренних ответов собрал немало реакций в комментариях.

"Мы в одно время забирали много, пока камер не было. Совесть не наказывает, потому что кучу денег нам не выплатили в конце, и магазины закрылись по городу", - написала пользовательница.

А что говорят владельцы?

Неожиданную точку зрения дала бывшая владелица магазина.

"Конечно, во время раскладки даже продавцы соседних магазинов паслись. Какая мне разница, кто купит. А на цвет и вкус - товарищ не всякий. Поэтому на весь товар находились покупатели", - рассказала она.

Также было откровенное признание от девушки, которая шла работать в "секонд" именно для того, чтобы покупать лучшие вещи во время завоза.

"Я когда-то устроилась на работу в секонд ради того, чтобы что-то прикольное покупать. Ага, конечно. Две вещи по цене первого дня, а выбрать что-то времени не было, потому что бегали и развешивали одежду. Поэтому надолго я там не задержалась", - написала читательница.